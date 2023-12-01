Gazze'de çatışmalar yeniden başladı: Ölü sayısı artıyor

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında yedi gündür süren geçici ateşkes sona erdi. İsrail bombardımanında 32 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilirken İsrail, "Savaş hedeflerine ulaşmada kararlıyız" açıklaması yaptı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ve yedi gündür sürdürülen ateşkes, Cuma sabahı sürenin TSİ 8.00'de dolmasıyla sona erdi. Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırıları ve topçu ateşi yeniden başlarken Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail operasyonlarında birkaç saat içinde 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık sözcüsü Eşref Kudra, İsrail bombardımanlarında ölenler arasında, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El Magazi'de 10, güneydeki Refah'ta 9 ve kuzeydeki Gazze kentinde 5 kişinin bulunduğunu açıkladı.

İsrail'in uçaklardan Gazze'nin güneyine bildiriler atarak bölge sakinlerinden evlerini terk etmesini istediği bildiriliyor. Tahliye çağrısının Han Yunus'un doğusunda yaşayanlara yönelik olduğu ve bildiride Han Yunus'un artık "tehlikeli bir savaş alanı" olduğunun belirtildiği kaydedildi. Bildiri, İsrail'in operasyonlarını güneye genişleteceği endişelerine yol açtı.

Şimdiye kadarki operasyonlarında daha çok Gazze'nin kuzey kesimlerine odaklanan İsrail, bu bölgede yaşayan bir milyonu aşkın Filistinliye güneye gitmeleri çağrısı yapmış, bunun üzerine çok sayıda Gazzeli Han Yunus ve güneydeki diğer bölgelere kaçmıştı.

Han Yunus'ta İsrail bombardımanında isabet alan bir bina Fotoğraf: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Hamas'tan İsrail'e suçlama

İsrail ordusu bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Hamas'ın geçici ateşkesi ihlal ettiğini ve operasyonun yeniden başlatıldığını bildirmişti. Öncesinde de Hamas'ın Gazze'den attığı bir roketin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise çatışmaların yeniden başlamasından İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada İsrail'in, diğer rehinelerin serbest bırakılması için gece boyunca yapılan tüm teklifleri reddettiği ileri sürüldü, "İsrail, geçici ara öncesinde 50 günde başaramadığını, sonrasında da saldırganlıkla başaramayacaktır" denildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu Fotoğraf: imago images/Xinhua

Netanyahu: Savaşın hedeflerine ulaşmada kararlıyız

Geçici aranın sona ermesinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği, Cuma günü tüm İsrailli kadın rehineleri serbest bırakma taahhüdünü yerine getirmediği ve İsrail'e roket saldırısı düzenlediği belirtilerek "İsrail hükümeti savaşın hedeflerine ulaşmada kararlıdır: Bu hedefler; rehinelerin serbest kalması, Hamas'ın yok edilmesi ve Gazze'nin bir daha asla İsrail'de yaşayanlar için tehdit oluşturmamasıdır" ifadelerine yer verilmişti.

"Katar ve Mısır iki tarafla da temasta"

Çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin durumunun daha da kötüleşmesi endişeleri artarken Katar ve Mısır'ın her iki tarafla teması sürdürdüğü bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın hem Hamas hem de İsrail ile, ateşkesin bozulması sonrasında da temasta olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında çatışmaların geçici olarak durdurulmasına yönelik anlaşma, 24 Kasım Cuma günü, ilk etapta dört günlüğüne yürürlüğe girmişti. İsrail, anlaşmayı, en az 10'ar rehinenin serbest bırakılması durumunda birer gün daha uzatabileceğini açıklamıştı. Dün de Hamas'ın sürenin dolmasına az bir süre kala, serbest bırakılacak kişilerin listesini iletmesiyle ateşkes bir gün daha uzatılmıştı.

80 İsrailli ve 240 Filistinli serbest bırakıldı

Toplamda ise şimdiye kadar Hamas, 80'i İsrailli kadın ve çocuklar olmak üzere 105 kişiyi serbest bıraktı. Hamas, her üç Filistinli kadın ve çocuğa karşılık bir İsrailli rehineyi serbest bırakacağını taahhüt etmişti. İsrail de şimdiye kadar cezaevinde tuttuğu 240 Filistinliyi tahliye etti.

Hamas'ın elindeki İsrailli kadın ve çocuk rehinelerin sayısı azaldığı için, geriye kalan, aralarında askerlerin de olduğu İsrailli erkeklerin serbest bırakılması için ek şartlar öne sürmesi bekleniyor. Hamas'ın elinde Gazze'de yaklaşık 140 rehine daha bulunuyor.

AFP,AP,rtr/BK,EC

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