Gazze: UCM "savaş suçu" incelemelerini hızlandıracak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail ve Hamas arasındaki savaşta tarafları uluslararası hukuka uymaya davet etti.

İsrail ve Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklama yapan Khan, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi için de çağrıda bulundu. UCM Başsavcısı, "Hukuk, insani yardımın girişi konusunda şüpheye yer bırakmamaktadır" dedi. Sivillerin temel gıda, su ve acilen ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelere "gecikme olmaksızın, hızla ve yeterli şekilde" erişebilmesinin şart olduğunu belirten Khan, Hamas'ın da bu yardımı istismar etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Khan, "Tüm aktörler uluslararası hukuka riayet etmeli. Böyle yapmıyorsanız, ofisimin harekete geçmesi gerektiğinde de şikâyet etmeyin" dedi.

Bölgede dört gün kalan ve İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında hedef aldığı yerlere de giden Khan, ziyaretinin "araştırıcı mahiyette olmadığını", ancak her iki taraftan mağdurlarla konuşma imkânı bulabildiğini söyledi.

"Zamanında ve bağımsız inceleme" vurgusu

UCM, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki olası savaş suçlarıyla ilgili olarak 2021 yılında bir soruşturma başlatmıştı. Ancak mahkeme şu ana kadar henüz bir suçlamada bulunmadı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) binası Fotoğraf: Hollandse Hoogte/ANP/imago images

UCM Başsavcısı Khan, "Ofisim, bu duruma ilişkin incelemelerini ilerletmeye yönelik çabalarını daha da yoğunlaştıracak" dedi. Khan, "Mevcut çatışmalardaki suçlara ilişkin muteber iddialar, zamanında yapılan, bağımsız tetkik ve incelemelere tabi tutulmalıdır" diye ekledi.

Khan daha önce 2021'de başlatılan soruşturmanın 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarından sonra artan şiddet olaylarını kapsayacak şekilde genişletildiğini söylemişti. Ancak UCM ekipleri henüz ne Gazze'ye girebildi ne de İsrail'de incelemede bulunabildi. UCM üyesi olmayan İsrail, mahkemenin yargılama yetkisini tanımıyor.

Khan, 7 Ekim'deki saldırıların ardından yaptığı açıklamada, UCM'nin hem Hamas'ın İsrail'de hem de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki olası savaş suçlarını yargılama yetkisi bulunduğunu söylemişti.

İsrail, ABD ve AB'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu. Filistinli sağlık görevlilerin verdiği bilgiye göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 15 bin 500'den fazla kişi öldürüldü.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

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