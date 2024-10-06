Dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı eylemler

Gazze'de savaşın birinci yılına girilirken dünyanın pek çok şehrinde İsrail'e boykot çağrısıyla Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi.

Hamas'ın geçen yıl İsrail'de düzenlediği terör saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda bir yıl geride kalmak üzere. Savaşın yıl dönümü olan 7 Ekim öncesinde dünyanın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi savaşı protesto etmek için sokağa çıktı.

ABD'nin New York şehrindeki Times meydanında toplanan göstericiler, "İsrail'e silah ambargosu" çağrısı yaparak Gazze ve Lübnan'a destek sloganları attı.

Ülkenin başkenti Washington'da da Beyaz Saray'ın önünde toplanan binden fazla gösterici, İsrail'in en önemli askeri müttefiki olan Amerikan hükümetinden bu ülkeye sağlanan desteği kesmesini talep etti.

Londra'da binlerce kişi Lübnan ve Filistinlilere destek sloganlarıyla sokaktaydı. Fotoğraf: Maja Smiejkowska/REUTERS

İngiltere'nin başkenti Londra'da da yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla "Filistin İçin Ulusal Yürüyüş" düzenlendi. Eylemde "sivilleri bombalamayı durdurun" ve "Lübnan'dan elinizi çekin" sloganları atıldı. Cumartesi günü düzenlenen eylemde karşı göstericilerin önlerinden geçen Filistin yanlısı eylemcilere İsrail bayrakları salladığı görüldü. Polis, eylemlerde 15 kişinin gözaltına alındığını belirtirken gözaltına alınanların hangi gruptan olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişinin Filistin bayrakları taşıdığı ve "hemen şimdi ateşkes" sloganları attıkları görüldü.

Berlin ve Roma'da gözaltılar

Fransa'nın Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux ve Strasbourg kentlerinde Filistinlilerle dayanışma eylemleri düzenlenirken, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 5 bin kişi "İsrail'e boykot" çağrısıyla sokağa çıktı.

Berlin'de de Filistinlilere destek için eylem düzenlendi. Fotoğraf: Christian Mang/REUTERS

Almanya'da da başkent Berlin'de toplanan binden fazla göstericinin Filistinlilere destek için yürüdüğü kaydedildi. Başkentte ayrı bir İsrail'e destek eylemi düzenlenirken; polis bu eyleme katılanlara hakaret ettikleri gerekçesiyle 26 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Almanya'nın bir başka şehri Hamburg'da yaklaşık 950 kişinin katılımıyla düzenlenen eylemde, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler "soykırımı durdurun" sloganları attı.

İtalya'nın başkenti Roma'da da yaklaşık 6 bin kişi eylem yasağına rağmen şehir merkezine yürüyerek "İsrail kriminal bir devlettir" sloganları atıldı. Göstericilerle polis arasında yer yer çatışmalar yaşandığı eylemde iki göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filipinler, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika'da da Filistin yanlısı eylemlerin düzenlendiği belirtildi.

Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Birleşmiş Millet tarafından teyit edilen verilerine göre, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 41 bin 870'I aştı. Verilere göre, saldırılarda 97 bin 166 kişi de yaralandı.

AP,Reuters,AFP/SÖ,JD

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