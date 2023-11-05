Gazze Sağlık Bakanlığı: El Megazi mülteci kampı bombalandı

Hamas'ın kontrolünde bulunan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan El Megazi mülteci kampını vurduğunu duyurdu. Filistin haber ajansı WAFA, saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 51 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtilirken, El Cezire Televizyonu bölgedeki doktorlara dayandırdığı haberinde en az 45 kişinin öldüğünü duyurdu.Daha önce Cibaliye mülteci kampı vurulmuş, Hamas'ın verdiği bilgiye göre en az 195 kişi hayatını kaybetmişti.

Ancak söz konusu açıklamalar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. İsrail Ordusu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, medyadaki haberlerin incelendiğini bildirdi.

BM Filistinli Mülteciler Yardım Örgütü'ne (UNRWA) göre 600 dönüm bir alanı kapsayan El Megazi mülteci kampında 33 bin insan yaşıyor. Sokakların oldukça dar olduğu kampta insanların iç içe yaşamak zorunda kaldığı bildiriliyor. Mülteci kampında yaşayan Filistinlilerin, saldırıların yanı sıra uzun süredir yoksullukla mücadele ettiğine de dikkat çekiliyor.

İsrail Ordusu'ndan bugün yapılan açıklamada, radikal İslamcı Hamas'a yönelik, Gazze Şeridi'nde karadan operasyonlar başlatılmasından bu yana 2 bin 500 noktanın hedef alındığı kaydedildi.

dpa,rtr / HT,ET

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