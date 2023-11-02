Gazze Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 9 bini aştı

Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında 9 bin 61 kişinin öldürülğünü, bunların 3 bin 760'ının çocuk olduğunu açıkladı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'nde toplam 12 bin hedefin vurulduğunu duyurdu.

Radikal İslamcı Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in saldırılarında can kaybı artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 9 bin 61'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin 3 bin 760'ının çocuk, 2 bin 326'sının kadın olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in saldırıları sonucu 32 binden fazla kişi de yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı dün ise ölü sayısını 8 bin 796 olarak açıklamıştı. Buna göre, son bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 265 olarak kaydedildi.

Hastanelerde yakıt sıkıntısı yaşanıyor

Gazze Şeridi'ndeki ölü ve yaralı sayısı arterken, hastaneler de sağlık hizmeti vermekte zorlanıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü bölgedeki 35 hastaneden 16'sının yakıt sıkıntısı nedeniyle hasta tedavi edemediğini belirtti. Hastanelerdeki jeneratörlerin elektrik üretebilmesi için yakıta ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakanlık sözcüsü, diğer hastanelerin de hizmetlerini kısıtlamak zorunda kaldığını aktardı.

Hastaneler hasta bakım ve hizmetlerinin yanı sıra İsrail'in hava saldırılarından kaçan sivillere de barınma imkanı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yaklaşık 2,2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) de Gazze'de hayat kurtaran ekipmanların kullanılabilmesi için yakıtın şart olduğuna dikkat çekiyor. İsrail ise Hamas'ın yararına kullanılabilir endişesiyle Gazze Şeridi'ne yakıt sevkiyatına izin vermiyor. İsrail, birliklerine saldırılar düzenleyen Hamas'ın yer altındaki tünel sistemini havalandırması için yakıt gerekeceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra İsrail Hamas'ın çatışmalar için kullanmak üzere hastanelerdeki yakıta el koyduğunu iddia ediyor.

Gazze'de yakıt krizi: Acil servisler durma noktasında To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

İsrail ordusu: Gazze'de 12 bin hedef vuruldu

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail ordu Sözcüsü Daniel Hagari bugün yaptığı açıklamada savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 12 bin hedefin vurulduğunu kaydetti. Hagari bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan hedefler arasında silah depolarının, Hamas'ın yönetici kadrosundan kişilere ait binaların ve roket cephaneliklerinin bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusu dün ise yaklaşık 11 bin hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusunun Hamas mevzilerine yönelik saldırıları sonucu sivil can kayıplarının artması ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumun giderek kötüleşmesi eleştirilere de neden oluyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ateşkesi veya çatışmalara ara verilmesini reddediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere güneye gitme çağrısı yapıyor, ancak İsrail güneye hava saldırıları düzenliyor.

dpa/JD, TY

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