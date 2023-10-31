Gazze Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 8 bin 500'ü aştı

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 8 bin 525'e yükseldiğini, ölenlerin 3 bin 542'sinin çocuk olduğunu açıkladı.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında can kaybı artıyor. Radikal İslamcı Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 525'e yükseldi, saldırılar sonucu 21 bin 543 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra bugün yaptığı açıklamada saldırılarda yaşamını yitirenlerin 3 bin 542'sinin çocuk, 2 bin 187'sinin kadın olduğunu belirtti. El Kudra, 130 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği saldırılarda 15 hastanenin de faaliyet gösteremediğini söyledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün ise can kaybını 8 bin 306 olarak açıklamıştı.

UNICEF: Gazze çocuklar için mezarlık oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder de 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 450 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Elder bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada "Gazze çocuklar için bir mezarlık oldu" dedi. Gazze Şeridi'ndeki insani duruma dikkat çeken Elder, yakıt, ilaç, su ve gıda sevkiyatı yapılmazsa bu sayının "buzdağının görünen kısmı" olabileceğini söyledi.

Hamas'ın elinde 240 rehine var

Bu arada İsrail ordusu da Hamas'ın elindeki rehine sayısının en az 240 olduğunu açıkladı. İsrail ordusu dün rehine sayısının 239 olduğunu bildirmişti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari rehinelerin yakınlarının bilgilendirildiğini belirtti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalara göre, rehinelerin çoğunun hayatta olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sonrasında birçok kişiyi kaçırarak, rehin almıştı.

İsrail ordusu: 300 hedef vuruldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları da devam ediyor. İsrail ordu sözcüsü Hagari bugün yaptığı açıklamada birliklerin Hamas'ın tünel sistemine odaklandığını belirtti. Geçen bir gün içinde toplam 300 hedefin vurulduğunu belirten Hagari, hedefler arasında "terörist Hamas örgütünün" roket fırlatma rampaları ile diğer askeri tesislerinin bulunduğunu kaydetti. İsrail askerlerinin "teröristleri" öldürdüğünü kaydeden ordu sözcüsü, harekâta hava kuvvetlerinin de destek verdiğini söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ise savaşçılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde İsrail birliklerine ateş açtığını aktardı. Açıklamada Hamas militanları ile "Gazze'nin güney eksenine giren" İsrail silahlı kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

dpa, rtr, AFP/JD, HT

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