Gazze Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 8 bini aştı

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze’de can kaybı 8 bin 306’ya yükselirken, AFP görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde İsrail tanklarının Gazze kentine girdiğini bildirdi.

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki can kaybı artıyor. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarından bu yana Filistin bölgelerinde 8 bin 306 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerin 3 bin 457'sinin çocuk olduğunu belirtti.

AFP: İsrail tankları Gazze'ye girdi

Fransız haber ajansı AFP'nin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail tankları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kenar bölgelerine girdi. Görgü tanıkları, Gazze kentinin güneyindeki El Zeytin ilçesine giren "onlarca" tankın Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana güzergâh olan yolu kapattığını aktardı.

Bir görgü tanığı, "Selahaddin Caddesi'nde yolu kestiler ve buradan geçen her araca ateş ediyorlar" şeklinde konuştu. Görgü tanıklarının aktardığına göre, tanklar ve İsrail hava kuvvetleri yaklaşık bir kilometre boyunca yola ateş etti. Bunun sonucunda çok sayıda çukurun oluştuğu yol kullanılamaz hale geldi.

Çok sayıda görgü tanığı, tankların birinin İsrail sınırına yaklaşık 1,5 kilometre, diğerinin ise 2 kilometre mesafede olan iki bölgede mevzilendiğini belirtti. Görgü tanıkları, Hamas militanları ile çatışma yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

İsrail: Son 24 saatte 600'den fazla hedef vuruldu

Çatışmalar öncesinde yaklaşık 130 bin nüfusu olan El Zeytin, Gazze kentinin en büyük ilçesiydi. İsrail tanklarının girdiği belirtilen bölgede nüfusun nispeten daha seyrek olduğu ifade ediliyor.

İsrail, Gazze kenti de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere bölgeyi terk etme çağrısı yapmıştı. Çok sayıda Filistinli'nin bölgeyi terk etmesine rağmen, halen on binlerce kişi bölgede yaşıyor.

İsrail, Cuma akşamı yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonlarının genişletileceğini duyurmuştu. İsrail ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 600'den fazla hedefin vurulduğu belirtildi. Bunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana İsrail'in düzenlediği en şiddetli saldırı olduğu kaydedildi.

AFP/JD, HT

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