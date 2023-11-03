Gazze Sağlık Bakanlığı: 9 bin 257 kişi hayatını kaybetti

Radikal İslamcı Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 257'ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin ise kadın olduğunu belirtti. Bakanlığın verilerine göre saldırılar sonucu 23 bin 516 kişi de yaralandı, 2 binden fazla kişi ise kayboldu.

"Gazze'de günde 420 çocuk ölüyor ya da yaralanıyor" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Durum "yürek parçalayıcı"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde artan ölü sayısı karşısında artık tali hasardan söz etmenin mümkün olmadığını belirtti. Lazzarini, Gazze'deki duruma ilişkin Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nden yeni döndüm. Yürek parçalayıcıydı. İnsanlar ateşkes talep ediyor. Bu trajedinin sona ermesini istiyorlar. İnsani yardım çalışmalarımdaki en üzücü günlerden biriydi" dedi. Lazzarini, yakıt yetersizliği, devam eden bombardıman, altyapının hasar görmesi ve iletişim ağlarındaki aksaklıklar nedeniyle insani yardımın çok zor olduğunu belirtti. Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 625 bin öğrencinin eğitime erişime bulunmadığını kaydeden Lazzerini, eğitim tesislerinin yüzde 40'tan fazlasının hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.

dpa/JD, TY

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