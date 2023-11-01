Gazze Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 8 bin 796'ya çıktı

Hamas kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’le çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 796'ya çıktığını açıkladı. İsrail’in mülteci kampı saldırısına AB'den de tepki geldi.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından başlayan çatışmalarda şu ana kadar en az 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık öldürülenlerin 3 bin 648’inin çocuk olduğunu kaydetti.

Son olarak İsrail’in Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. İsrail’in bir Hamas komutanını barındırdığı gerekçesiyle doğruladığı söz konusu saldırıya Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke tepki göstermiş ve İsrail’in saldırısını kınadığını açıklamıştı.

Hamas, Salı günü yaptığı açıklamada saldırıda öldürülenler arasında 7 rehinenin de bulunduğunu, bunlardan üçünün yabancı vatandaşlığa sahip rehineler olduğunu savundu.

Borrell: Ölü sayısı beni dehşete düşürdü

İsrail’in saldırısına bir tepki de Avrupa Birliği’nden (AB) geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, kampta çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı dehşete düştüğünü ifade ederek tarafları uluslararası savaş hukukuna riayet etmeye çağırdı.

Borrell, X hesabından yayımladığı mesajında İsrail’in kendini savunma hakkı konusundaki duruşlarının net olduğunu bir kez daha vurgulamakla birlikte bu savunmanın uluslararası insani hukuk çerçevesinde ve sivillerin korunmasının garanti altına alınmasıyla uyum içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Reuters,AFP/SÖ,HT

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