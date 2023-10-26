Gazze Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 7 bini geçti

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 7 bini aştı. Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre en az 7 bin 28 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık hayatını kaybedenlerden 2 bin 913'ünün çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırısında bin 400 dolayında İsrail vatandaşı hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de rehin alınmıştı. Hamas şu ana kadar rehinelerden ikisi ABD vatandaşı, ikisi de İsrail vatandaşı olmak üzere dört kişiyi serbest bıraktı.

Hava operasyonlarına devam eden İsrail'in kara operasyonu konusunda izleyeceği yol ise merak ediliyor. Dün ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in ABD ile anlaşarak kara operasyonunu ertelediğini iddia etmişti. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün gece yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında kara operasyonu hedefinin sürdüğünü açıkladı. Netanyahu'nun açıklamanın ardından bu sabah saatlerinde, bazı İsrailli birliklerin nokta operasyonlar için dün gece Gazze Şeridi'ne girdiği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nokta operasyonların "sonraki savaş süreçleri için hazırlık" olduğu belirtildi.

El-Maliki'den "kapsamlı ateşkes" talebi

Uluslararası toplumca tanınan ve Batı Şeria'da kontrolü elinde bulunduran Filistin Özerk Yönetiminden de İsrail'e eleştiri ve ateşkes çağrısı geldi. Filistin Özerk Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'e "tek taraflı saldırganlık" suçlaması yönelterek İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir "kan davası" sürdüğünü belirtti. Lahey'de konuşan El-Maliki, İsrail'in bölgede acil gereksinim duyulan insani yardımların geçişinin sağlanması için kapsamlı bir ateşkese onay vermesini istedi.

Ortadoğu'daki gerginlik bugün AB liderler zirvesinde de ele alınacak. Reuters'ın haberine göre, AB liderleri Gazze'ye yardım malzemelerinin geçişini sağlamak için çatışmalara ara verilmesi ve "insani koridorlar" oluşturulması çağrısı yapacak. Filistinli yetkili El-Maliki ise kapsamlı bir ateşkesin gerekliliğine vurgu yaparak, bombardımana kısa süreli ara verilmesinin "kabul edilebilir" olmadığını, bu tür bir aranın, su ve elektrik tesisatlarının yeniden tesis edilmesi için yeterli olmadığını belirtti.

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Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye çağrı

Öte yandan çok sayıda insani yardım örgütü, Gazze'ye yakıt ulaştırılmaması durumunda hastanelerin kapanacağı ve kanser, diyaliz hastaları gibi çok sayıda hastanın hayati tehlike ile karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıyor.

Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörüne bir mektup gönderen Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şunu ifade etmek isterim ki masum sivillerin hayatını kaybettiği, yaralı çocukların sağlık hizmetine ulaşamadığı Gazze için yapabilecekleriniz, bugüne kadar yaptıklarınızdan çok daha fazladır, buna yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Koca, mektubunda "Yaralanan, kanser tedavisi yarım kalan çocuklara sağlık hizmeti verebilmek için önümüzdeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ve elbette, üyesi olduğumuz bu kurumun gücünü bunun çok daha ötesinde ivedilikle ortaya koymasını büyük bir ümitle bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

rtr,AFP,DW/BÖ,BK

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