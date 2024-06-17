Gazze protestoları Eğitim Müsteşarı'nı koltuğundan etti

Almanya Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sabine Döring, üniversitedeki Gazze protestolarında öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere yönelik mali desteğin kesilip kesilemeyeceği yönünde inceleme başlattığı ortaya çıkınca görevden uzaklaştırıldı.

Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, müsteşarı Sabine Döring'in görevden alınarak emekli edilmesi için Pazar akşamı Başbakan Olaf Scholz'a talepte bulundu.

Mayıs ayında Filistin destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, Berlin'deki Hür Üniversite'nin avlusunda çadır kurmuş, kampüsü kısmen işgal etmişti. Üniversite yönetimi, İsrail'i protesto eden eylemcileri uzaklaştırması için kampüse polis çağırmıştı.

Polis müdahalesi üzerine aynı eğitim kurumundan yaklaşık 100 akademisyen, öğrencilerin protesto hakkını desteklerini açıklayan bir mektup yayımladı. Mektupta, "Göstericilerin taleplerine katılıp katılmamaktan bağımsız olarak, öğrencilerimizin barışçıl protesto haklarını destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Eğitim Bakanlığı bu mektup üzerine okul hakkında soruşturma başlattı. Alman kamu yayıncısı ARD'nin yayınladığı ve Bakanlık içinden sızan e-postalara göre, mektuba imza atan akademisyenlerin aldığı fonları kesmenin mümkün olup olmadığının öğrenilmesi için yasal tavsiye istendi.

Gelişmenin basına yansıması üzerine Bakan Stark-Watzinger, soruşturmayı başlatanın Döring olduğunu doğruladı ve görevden alma kararı verdi.

"Konunun ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde incelenmesine çalıştığını" söyleyen Bakan, "İfade özgürlüğü kapsamındaki beyanların fon konusunda herhangi bir incelemeyi tetiklemediğini" vurguladı. Bilim özgürlüğünün "çok değerli" olduğunun ve anayasal güvence altında bulunduğunun altını çizen Stark-Watzinger, "Bilime, bilimsel kriterler doğrultusunda mali destek verilir, siyasi dünya görüşüne göre değil" dedi.

Mayıs protestolarında 79 eylemci kısa süreliğine tutuklanmıştı. Akademisyenleri eylemler sırasında açıkça eleştiren Bakan, görevden alma kararına rağmen bu tepkisini Pazar günü de sürdürdü ve akademisyenleri Hamas'ın 7 Ekim baskınından bahsetmemekle suçladı.

dpa/MUK,JD

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