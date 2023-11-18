Gazze: İsrail saldırılarında en az 129 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında bugün en az 129 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusunun girdiği Şifa Hastanesi'nden ise yüzlerce kişi tahliye edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucunda bugün Cibaliye mülteci kampında en az 82 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFP'ye konuşan bir bakanlık yetkilisi, Cibaliye kampında, yerinden edilmiş Filistinliler için barınma merkezine dönüştürülen ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yönetilen bir okulda en az 50 kişinin öldüğünü belirtti. Yetkili, Gazze'nin kuzeyinde bulunan bu kamptaki bir başka binada ise aynı aileden 19'u çocuk, 32 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki yerleşim bölgelerinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında da en az 32 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistinli sağlık yetkililileri, Han Yunus kentindeki çok katlı bir binada 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını belirtti. Yetkililer, birkaç kilometre uzaklıkta bombalanan bir evde de altı Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Reuters'ın haberine göre, Gazze'deki sağlık yetkilileri Han Yunus'un batısındaki bir evdeki en az 15 kişinin de hava saldırılarında öldüğünü belirtti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısının 12 bini aştığını ifade ediyor. Bu kişilerin 5 bininin çocuk olduğu belirtiliyor.

İsrail, Batı Şeria'da Balata'yı vurdu

İsrail ordusu Batı Şeria'da ise Nablus kentindeki Balata mülteci kampını vurdu. İsrail'in bu kampa düzenlediği hava saldırısında, Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın partisi El Fetih'in silahlı kanadına mensup beş kişi öldü.

İsrail ordusu, Balata'daki "teröristlerin" hedef alındığını belirttiği bu saldırıyla "İsrailli sivillere yönelik terör saldırılarının engellendiğini" bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yönetilen Balata mülteci kampında yaklaşık 24 bin kişi kalıyor.

BM verilerine göre, Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 51'i çocuk, en az 186 Filistinli İsrail güçlerince öldürüldü. Sekiz kişiyse İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldü. Filistinlilerce öldürülen İsrailli sayısı ise dört olarak kayıtlara geçti.

Şifa Hastanesi'nde tahliye

AFP haber ajansı, İsrail ordusunun Gazze'de geçtiğimiz günlerde düzenlediği baskınla girdiği Şifa Hastanesi'nden bugün yüzlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

El Şifa Hastanesi'ndeki İsrailli askerler Fotoğraf: AFP

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 120 yaralının yanı sıra prematüre bebeklerin de hâlen hastanede olduğunu belirtti. Yetkililer, geride kalanların bakımı için sadece birkaç sağlık çalışanının hastanede bırakıldığını ifade etti.

Hastanenin yöneticisi, tahliye işleminin, binanın boşaltılmasını isteyen İsrail ordusunun talimatı üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu açıklamayı yalanlayan İsrail ordusu ise tahliye talebinin hastane yöneticisinden geldiğini belirtti.

İsrail, Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'nın altında Hamas tarafından kullanılan bir askeri karargâh olduğunu savunuyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,HT

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