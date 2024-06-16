İsrail Refah'ta "taktiksel ara" ilan etti

İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişini kolaylaştırmak amacıyla, Refah'ta 12 kilometrelik bir yolda, her gün belirli bir zaman aralığında saldırılarını durduracağını ilan etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde, bir sonraki duyuruya kadar her gün, "askeri faaliyetlere taktiksel ara" vereceğini duyurdu.

Pazar günü yapılan açıklamada, söz konusu aranın sabah 8 ile akşam 19 arasında olacağı kaydedildi. İlan edilen ateşkes ile, bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına imkan tanınmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ordunun aktardığına göre ateşkes, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Salah al-Din Yolu'na ve oradan da kuzeye giden yol boyunca geçerli olacak. İsrail, saldırılarına Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde ise devam edecek.

İsrail, söz konusu kararı Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer bazı örgütlerle istişareler sonucunda aldıklarını söyledi.

Han Yunus'ta Filistinli çocuklar, çöpün içinden topladıkları eşyalarla yürüyor - (18.05.2024) Fotoğraf: AFP

İnsani felaket uyarısı

İnsani yardımların bölgeye ulaştırılmasında ciddi sorunlar yaşanıyor. İsrail, insani yardım tırlarının Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın önünde yığılmış olmasının, BM'nin suçu olduğunu savunuyor. Söz konusu suçlamaları reddeden BM ise, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların, yardım tırlarının bölgeye girmesini imkansız kıldığını ifade ediyor.

İnsani yardım kuruluşları, birkaç aydır, Gazze Şeridi'nde ve güneydeki Refah kentinde insani felaket yaşandığını dile getiriyor. Bölgede hayati derecede bir gıda ve içme suyu sorunu yaşanırken, çok sayıda çocuğun, yeterince gıda ve içme suyuna erişimi olmadığı ve bu nedenle akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı kaydediliyor.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyla patlak veren savaşta, on binlerce kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in aktardığı bilgilere göre, Hamas bin 194 kişiyi öldürdü ve 251 kişiyi rehin aldı. Hamas kontrolündeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre ise, İsrail'in saldırıları sonucunda en az 37 bin 390 kişi öldürüldü.

AFP,AP / BÜ,ET

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