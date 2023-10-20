Gazze: HRW'den Batı'ya ikiyüzlülük suçlaması

ABD ve müttefiklerini İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştirmemekle suçlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) "savaş suçu" olarak tanımladığı ablukanın açıkça kınanmamasına tepki gösterdi.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD ve müttefiklerini İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştirmemekle suçladı.

HRW'nin program direktör yardımcısı Tom Porteous, Washington ve birkaç istisna hariç Avrupa başkentlerinin İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'de gerçekleştirdiği eylemlere karşı sessiz kaldığını belirtti.

Porteous, "Nerede Gazze'ye 16 yıldır uygulanan ve savaş suçu niteliğindeki toplu cezalandırmaya varan ablukanın acımasızca sertleştirilmesine yönelik açık bir kınama?" diye sordu.

HRW yetkilisi, "Bırakın hesap verme çağrısını, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında uluslararası normlara saygı göstermesine yönelik açık ve dolambaçsız bir çağrı dahi yok" diye ekledi.

Porteous, sivillerin korunmasına yönelik uluslararası insani hukukun gereklerinin herkese uygulanmak üzere belirlendiğini hatırlattı.

Porteous, İsrailli liderleri de "bu yoğun nüfuslu bölgedeki mahalleleri enkaza çeviren bombardımanı yoğunlaştırma talimatı verirken bile Gazze'de sivil ve savaşçı arasındaki hayati önemi bulandırmaya çalışmakla" suçladı.

Çifte standart eleştirisi

Yaşananları Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısındaki tutumuyla da karşılaştıran Porteous, "Batılı devletlerin ikiyüzlülüğü ve çifte standardı açıkça ortada" dedi.

HRW yetkilisi, bu durumun insan hakları gruplarının ve bazı devletlerin "dünyanın dört bir yanında çatışmaların ortasında kalan sivillerin korunmasına yönelik normları standardize etmek ve güçlendirmek" için yıllardır itinayla sürdürdüğü çalışmalara da zarar verdiğini belirtti.

İsrail, AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yüzlerce İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, olası bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar en az 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti. İsrail ise Hamas saldırıları sonucunda bin 400'ü aşkın vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DW,dpa/CÖ,HS

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