Gazze ablukası İsrail-Hizbullah gerginliğini tırmandırır mı?

Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılara rağmen gözlemciler her iki tarafın da tansiyonu tırmandırmak istemediği görüşünde. Ancak Gazze'ye uygulanan abluka durumu değiştirebilir.

Filistinli radikal İslamcı Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik saldırıları başlatması sonrasında Lübnan'ın güneyinden İsrail'e roket saldırıları düzenlenmesi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) karşılık vermesi bölgede endişeleri arttırdı. Hamas gibi İran tarafından desteklenen Hizbullah, İsrail ve Hamas arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hizbullah milisleri, Hamas'ın saldırıları başlatmasından bir gün sonra Lübnan'a ait olan ancak İsrail işgali altındaki Kefr Şuba bölgesindeki İsrail hedeflerini vurdu. Hizbullah, Salı ve Çarşamba günü de saldırılarını sürdürdü.

Sivil toplum kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun Lübnan proje Direktörü Heiko Wimmen DW'ye verdiği demeçte "Bu, İsrail'in anında misillemesini tetiklemeden orada olduklarını göstermenin bir yoluydu" değerlendirmesini yaptı. Wimmen şöyle devam etti: "İsterlerse saldırabileceklerini açıkça gösteriyorlar."

Kırmızı çizgi aşıldı mı?

Hizbullah'ın pozisyonunun net olduğunu belirten Wimmen "İsrail tarafından kırmızı çizgileri aşan bir saldırı olmadığı sürece bu çatışmaya doğrudan dahil olmakla ilgilenmiyorlar" şeklinde konuştu.

Lübnan'da dumanlar yükseliyor Fotoğraf: AMMAR AWAD/REUTERS

Wimmen böyle bir kırmızı çizginin çok sayıda Gazzeli'nin Mısır'a gitmeye zorlanması ya da Hamas'ın tamamen yok edilmesi olabileceğine dikkat çekti.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde Lübnan araştırmacısı olan Kelly Petillo ise DW'ye yaptığı değerlendirmede Hizbullah için kırmızı çizginin "Gazze'deki (İsrail) şiddetinin düzeyinin, onların yoğun tanımı ne olursa olsun, çok yoğun hâle gelmesi olabilir" dedi.

Hizbullah'ın Salı günü İsrail'e fırlattığı füzeleri, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin topçu ateşiyle karşılık vermesini ve İsrail-Suriye sınırında yükselen tansiyonu değerlendiren Petillo şöyle devam etti: "Ancak şu ana kadar hâlâ kontrollü bir çatışmanın sınırları içinde olduğumuzu ve kırmızı çizgilerin ihlal edilmediğini düşünüyorum."

Wimmen da bu görüşe katılıyor: "Her iki taraf da diğerinin saldırısına orantılı olarak karşılık veriyor, bu nedenle her iki taraf da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya devam ediyor gibi görünüyor."

Ortadoğu'da artan tansiyon

Bölgede Hizbullah'la gerilimin tırmanması halinde, Hizbullah'ın müttefikleri İran, Rusya ve Suriye'nin de harekete geçmesinden kaygı duyuluyor. Bu durum tüm bölgeyi çatışmaya sürükleyebilir. ABD ise müttefiki İsrail'e destek vermek amacıyla bölgeye savaş gemileri gönderdi.

Lübnan'ın yıllardır ekonomik ve siyasi kriz içinde olması, Hizbullah'ın devlet içinde devlet kurmasının önünü açtı Fotoğraf: MOHAMED AZAKIR/REUTERS

Wimmen, "Eğer küçük kardeş Hamas böyle bir saldırı gerçekleştirebiliyorsa, İsrailliler büyük kardeş Hizbullah'ın neler yapabileceğini düşünmek zorunda kalabilirler" yorumunu yaptı.

Hamas'ın hafta sonu İsrail'e 5 bin kadar roket attığını belirten Wimmen, Hizbullah'ın beş yıl önce en az 150 bin füzelik bir stoğa sahip olduğunu kaydetti. Wimmen, "Şimdi kaç tane olduğunu kim bilebilir?" dedi.

Hizbullah'ın sahip olduğu hassas güdümlü füzelerinin sayısı bilinmiyor. Bu füzeler hedeflerine çarpmadan kısa bir süre önce yörüngelerini değiştirebiliyor.

Gerilim tırmanabilir

ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler profesörü olan ve halen Almanya'daki Hamburg İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yapan Nathan Brown, DW'ye yaptığı açıklamada gerilimin tırmanma olasılığı bulunduğunu söyledi.

"İsrail düşmanlık başlatmayacaktır, ancak Hizbullah bunu yaparsa İsrail caydırıcılığın gerekli olduğuna inanarak çok güçlü bir şekilde karşılık verebilir, bu nedenle tırmanma olasılığı var" diyen Brown "Ancak uzun vadede bir tehlike daha var. Eğer İsrail Hizbullah, Hamas ve İran'ı tek bir stratejik tehdit olarak görmeye başlarsa, gerginliğin tırmanma ihtimali de artar.”

Bu arada İran destekli gruplar ve milisler tam da böyle bir algı değişikliğine hazırlanıyor.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden iki arkadaşlarının cenaze törenine katılan Hizbullah üyeleri Fotoğraf: Hussein Malla/AP/picture alliance

Beyrut merkezli araştırma enstitüsü Malcolm H. Kerr Carnegie Orta Doğu Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Mohanad Hage Ali DW'ye yaptığı açıklamada, İran'ın sponsorluğu ve desteğiyle Hizbullah, Hamas, Filistin İslami Cihad ve diğer grupların birkaç yıl önce Birleşik Cepheler Doktrini'ni oluşturduğunu hatırlattı.

"Amaç İsrail'e karşı caydırıcı bir doktrin oluşturmaktı" diyen Ali, "Taraflardan biri varoluşsal tehdit altında olduğunda diğerlerinin de buna katılması öngörülüyor" dedi.

AB'nin terör listesinde İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (PFLP) ve Hizbullah'ın militan kolu gibi örgütler yer alıyor.

George Washington Üniversitesi'nden Brown bu senaryonun şimdilik spekülatif olduğu görüşünde. DW'ye konuşan Brown, "Hamas'ın eylemleri taktiksel anlamda çok cesur ve şaşırtıcı derecede başarılıydı, ancak şu ana kadar Gazze dışındaki yankıları duygusal ya da sembolik düzeyde kaldı" dedi.

"Çatışmalar henüz yayılmadı” diyen Brown Hamas ve Hizbullah'ın birbirlerini müttefik olarak gördüklerini ancak her birinin kendi hesabını yaptığına dikkat çekti.

İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar ise karşılıklı füze saldırıları sonrasında bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden yollarda trafik, Lübnan-İsrail sınırında İsrail askeri güçleri ve İran destekli Hizbullah arasında çatışmalar başlamadan önce de yoğundu.

Lübnan'ın güneyinde İsrail Ordusu tarafından bombalanan bir köy Fotoğraf: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Beyrut'ta bulunan Zovighian Partnership isimli aile şirketi yöneticisi Lynn Zovighian "Güneydeki binlerce insan korktuğu için bölgeyi terk etti" dedi.

İsrail sınırına 7 kilometre uzaklıkta bulunan Şakra kentinde beş çocuğu ile yaşayan Miriam Hoteit "Beyrut'a giderken o yöne doğru giden arabaların yoğunluğu bizi şaşırttı" dedi ve ekledi "Benzin istasyonlarındaki araba kuyrukları geçen yıl yaşadığımız benzin sıkıntısı krizini hatırlattı."

Lübnan ekonomisi yüzde 250 seviyesindeki enflasyon ve görevde bulunan geçiş hükümeti gibi nedenlerle krizde bulunuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre Lübnan nüfusunun yüzde 80'e yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Hizbullah'ın askeri kanadı Avrupa Birliği, Fransa ve Kosova tarafından terör örgütü olarak tanınırken, siyasi kanadı da dahil örgütün tamamı ABD, Almanya, İsrail ve diğer bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Hamas da AB, ABD, Almanya ve diğer bazı başka ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor.

Hizbullah Lübnan siyasi ve toplumsal hayatıyla iç içe geçmiş durumda. Geçen yıl yapılan seçimlerde hükümete giremeyen Hizbullah, Lübnan parlamentosundaki sandalyelerin yüzde 12'sini elinde tutuyor ve iktidar partisi ile yakın ilişkilere sahip. Hizbullah hastaneleri finanse ediyor ve ABD dolarına erişimi sağlayan kendi bankaları mevcut.

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