Gazze Şeridi'ne operasyonda sekiz ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son operasyonu bölgede tansiyonun bir kez daha yükselmesine neden oldu. Han Yunus mahallesine düzenlenen operasyon sırasında yedi Filistinli ve bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı. Operasyon kapsamında hedef alınanlar arasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı komutanlarından Nur Baraka'nın da olduğu belirtildi. Anadolu Ajansı sivil araçlarla bölgeye giden İsrail askerlerinin Baraka'ya suikast düzenlediğini aktardı.

Abluka altındaki Gazze'de kontrolü elinde tutan Hamas'ın sözcülerinden Fevzi Barhum, İsrail'in "korkakça saldırılarını" kınadıklarını açıkladı. Filistinli güvenlik kaynakları da operasyon kapsamında İsrail'in bölgeyi havadan hedef aldığını duyurdu.

Operasyona ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise özel kuvvetlerin Gazze Şeridi'ne yönelik müdahalesi sırasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın güvenlik istişareleri için ekibi ile bir araya geldiği ve operasyonun sona erdiği aktarıldı.

Ayrıca Gazze'den İsrail'e on roket atışı gerçekleştirildiği, ikisinin İsrail'in savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtiliyor. Diğer füzelerin nereye düştüğü ise açıklanmadı.

Katar yardımı tepki toplamıştı

Gazze Şeridi'ndeki gerginlik, Birinci Dünya Savaşı'nın anma etkinlikleri için Fransa'ya giden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ziyaretini kısa keserek İsrail'e dönmesine neden oldu.

Geçtiğimiz hafta İsrail, Gazze Şeridi'nde maaşların ödenebilmesi için Katar'ın bölgeye 15 milyon dolar nakit yardımı yapmasına ve elektrik sıkıntısına karşı petrol sağlamasına izin vermişti. Bu hamlesi nedeniyle kendi hükümeti içerisinde eleştiri oklarının hedefi olan Netanyahu, güvenliği sağlamanın yanı sıra insani krizi önlemek için elinden geleni yaptığını dile getirmişti.

30 Mart'tan bu yana Gazze-İsrail sınırında düzenlenen protestolar nedeniyle en az 227 Filistinlinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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AFP,AP,rtr/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe