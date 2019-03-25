Gazze Şeridi'ndeki gösterilerde iki Filistinli yaşamını yitirdi

Filistinlilerin Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınırda düzenlediği "Büyük Dönüş ve Toprak Yürüyüşü" adlı protesto eylemine on binlerce kişi katıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail Ordusu'nun eyleme müdahale etmesi sonucu 17 ve 20 yaşlarında iki Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, en az 99 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralananlardan 10 kişinin silahla yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada yaklaşık 40 bin kişinin, yüksek güvenlik önlemleriyle korunan sınır bölgesinde toplandığı ve ordunun "taşkınlık yapan kişilere karşı önlem aldığı" bildirildi. Bölgede görev yapan muhabirlerin bildirdiğine göre Filistinli eylemciler sınırın diğer tarafındaki İsrailli askerlere taş atarak, otomobil lastiklerini ateşe verdi. İsrail Ordusu'nun göstericileri sınırdan uzak tutmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor.

Mısır arabulucu

Mısır İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapıyor. Mısır’dan gelen bir güvenlik delegasyonu, şiddet olaylarının geçen yıl olduğu gibi haftalarca sürecek bir boyuta ulaşmaması ve daha fazla kişinin ölmemesi için Gazze'de temaslarda bulunuyor. İlki 30 Mart 2018 tarihinde yapılan ve haftalarca devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen gösterilerde en az 258 Filistinli ile iki İsrail askeri hayatını kaybetmişti.

1976'dan bugüne toprak meselesi

Gösterileri izleyen gazetecilerin geçtikleri haberlerde eylemlere katılan Filistinlilerin sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını dile getirdikleri bilgisine yer verildi. Filistinliler her yıl 30 Mart tarihinde "Toprak Günü" adı altında protesto eylemleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Söz konusu gün, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden altı Filistinli göstericinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü. Filistinlilerin her yıl bu tarihte başlattığı eylemler, "Felaket" günü olarak anılan 15 Mayıs'a, yani İsrail devletinin kurulduğu günün yıl dönümüne kadar devam ediyor.

AFP, dpa / ET, HT

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