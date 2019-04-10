 Gazze Şeridi′nde tansiyon yükseldi | DÜNYA | DW | 04.05.2019

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DÜNYA

Gazze Şeridi'nde tansiyon yükseldi

Gazze Şeridi’nden atılan roketlere İsrail ordusu hava saldırıları ile karşılık verdi. Saldırıda bir Filistinli’nin daha hayatını kaybetmesi ile son iki günde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı beşe yükseldi.

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Gazze Şeridi'nen İsrail'e roket atıldığı bildirildi

Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların Cuma günü düzenlediği gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

İsrail ordusundan Cumartesi günü yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e onlarca roket atıldığı belirtildi. İsrail'in bunun üzerine hava saldırısı düzenlediği, Gazze'nin kuzeyinde roketlerin fırlatıldığı iki noktaya düzenlenen hava saldırısında hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, ayrıca İsrail hava savunma sisteminin yaklaşık 90 roketi engellediği belirtildi.

Filistinli yetkililerin verdiği bilgilere göre saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi, üç Filistinli de yaralandı.

Dün dört Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'nde Cuma günü yaşanan şiddet sonucu dört Filistinli yaşamını yitirdi, 50 Filistinli ve iki İsrail askeri yaralandı.

Palästina Auschreitungen im Gazastreifen (picture-alliance/ZUMA Wire/SOPA Images/Y. Masoud)

Gazze Şeridi'nde Cuma günü yine protesto gösterisi düzenlendi

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, sınırda Filistinliler tarafından Cuma günü düzenlenen gösteri sırasında açılan ateş sonucu iki İsrail askeri yaralandı. Buna misilleme olarak İsrail hava kuvvetleri, Gazze'yi kontrolünde bulunduran Hamas'a ait askeri bir üsse hava saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'de yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cuma günü göstericilere açtığı ateş ve düzenlediği hava saldırısında dört Filistinli'nin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 Filistinli'nin de yaralandığı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı tarafından yapılan açıklamada, iki örgüt üyesinin İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldüğü kaydedildi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü sözkonusu kişilerin 29 ve 33 yaşlarında iki erkek olduğunu kaydetti.

Sözcü, yaşamını yitiren diğer iki kişinin ise, Gazze Şeridi'nin güney sınırındaki protestolarda vurularak öldürülen iki Filistinli olduğu belirtti.  Sağlık Bakanlığı sözcüsü, yaklaşık 50 yaralı arasında 12 çocuk, iki kadın, üç sağlık görevlisi ve bir gazetecinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Filistinliler Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması talebiyle, yaklaşık bir yıldan beri her Cuma günü protesto gösterileri düzenliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mart 2018'den beri gösterilerde yaşanan şiddet olaylarında 270'i aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

AFP,dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Gazze Şeridi'ndeki gösterilerde iki Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail askerlerinin Filistinlilerin Gazze Şeridi sınırında düzenlediği "Büyük Dönüş ve Toprak Yürüyüşü" gösterilerine müdahale etmesi sonucu iki Filistinli öldü, en az 99 kişi ise yaralandı. (30.03.2019)  

Gazze Şeridi'nde bir Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde düzenlenen İsrail karşıtı protesto eyleminde İsrail askerlerinin 20 yaşında bir Filistinli genci öldürdüğünü açıkladı. (30.03.2019)  

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