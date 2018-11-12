 Gazze Şeridi′nde tansiyon düşmüyor | DÜNYA | DW | 13.11.2018

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DÜNYA

Gazze Şeridi'nde tansiyon düşmüyor

İsrail ve Hamas arasında gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde vurduğu hedef sayısı 150'yi aştı. 24 saat içerisinde beş kişi öldü.

Gaza israelischer Luftangriff (Reuters/A. Zakot)

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucu son 24 saat içerisinde ölenlerin sayısı beşe çıktı. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 26 yaşında bir Filistinlinin hava operasyonunda hayatını kaybeden son kişi olduğu belirtildi.

Gazze'den atılan bir roketin dün İsrail'de bir otobüse isabet etmesi üzerine İsrail ordusu bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Bölgede tansiyon, İsrail özel güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenledikleri operasyonun ardından yükselmişti. Operasyon sonucu çıkan çatışmada  yedi Filistinli ile bir İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı. İzzeddin el Kassam Tugayları komutanı Nur Baraka da ölenler arasındaydı. Hamas, operasyona karşılık verileceğini söylemişti.

Gazze'den atılan bir roketin otobüse isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı

Gazze'den atılan bir roketin otobüse isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı

İsrail 150 hedefi vurdu

İsrail, Pazartesi gününden bu yana Gazze'de 150'den fazla hedefi vurdu. Gazze'dense İsrail'e 400'den fazla roket fırlatıldığı belirtiliyor. Füzelerin büyük çoğunluğunun İsrail'in hava savunma sistemlerine takıldığı açıklandı. Diğerlerinin de açık alanlara düştüğü belirtiliyor. Füzeler sonucu 20 İsraillinin yaralandığı bildiriliyor. 

İsrail güvenlik güçleri Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda roketlerle sivillerin hedef alındığını aktardı.

İsrail'in hava saldırıları sırasında Hamas'ın televizyon kanalı El Aksa'nın da vurulduğu belirtiliyor. Binanın vurulmasından önce İsrail ordusu tarafından uyarı yapıldığı, bu nedenle binanın boşaltıldığı bilgisi aktarılıyor. Hamas'ın iç güvenlik ofisi olarak kullandığı eski bir otelin de İsrail ordusunun hedefileri arasında yer aldığı bildirildi. 

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde iktidara gelmesi ile 2008'den bu yana İsrail ve Hamas, üç kez savaştı. Son dönemde artan gerginlik dördüncü bir savaş endişesi yaratmış durumda.

AFP,AP,rtr/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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