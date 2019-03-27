Gazze Şeridi'nde bir Filistinli yaşamını yitirdi

Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri İsrail'i protesto ettikleri gösteri nedeniyle bölgede tansiyon yükseliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı sınıra yakın bölgedeki protesto gösterisinde 20 yaşında bir Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada gencin başına, İsrailli askerler tarafından atılan bombadan çıkan şarapnel parçalarının isabet ettiği belirtildi.

İsrail Ordusu ise yaptığı açıklamada, sınırın çeşitli noktalarında toplanan Filistinlilerin tel örgülere doğru patlayıcı madde ve taş fırlattığını, İsrail askerlerinin ise bunun üzerine ateş açtığını kaydetti. Ancak görgü tanıkları öldürülen gencin başına şarapnel parçası isabet ettiği anda, sınırdan en az 100 metre uzaklıkta olduğunu aktardı.

Protesto gösterileri düzenleniyor

Filistinlilerin Gazze Şeridi sınırında 30 Mart 2018 tarihinde başlattığı ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verdikleri protesto gösterilerinde şu ana dek 259 Filistinli ve iki İsrail askeri hayatını kaybetti. Radikal Hamas örgütünün kontrolündeki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, söz konusu protesto eylemleriyle İsrail ve Mısır tarafından Gazze’ye uygulanan ambargonun kaldırılmasını ve İsrail tarafından işgal edilen bölgelerin kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

İçinde Hamas temsilcilerinin de yer aldığı Büyük Dönüş Yürüyüşü Milli Komitesi, protesto eylemlerinin Cumartesi günü İsrail’in çeşitli bölgeleriyle, Kudüs, Batı Şeria ve bazı Arap ve Avrupa ülkelerinde de düzenleneceğini açıkladı. Filistinliler her yıl 30 Mart tarihinde "Toprak Günü" adı altında protesto eylemleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Söz konusu gün, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli göstericinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü. Filistinlilerin her yıl bu tarihte başlattığı eylemler, "Felaket" günü olarak anılan 15 Mayıs'a, yani İsrail devletinin kurulduğu günün yıl dönümüne kadar devam ediyor.

Video izle 00:53 Paylaş Gazze'deki protestolarda 58 Filistinli öldürüldü E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/2xg9s Gazze'deki protestolarda 58 Filistinli öldürüldü

AFP,dpa / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe