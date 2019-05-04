 Gazze Şeridi′nde 6 Filistinli ve 1 İsrailli hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 05.05.2019

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DÜNYA

Gazze Şeridi'nde 6 Filistinli ve 1 İsrailli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Filistinli militanlar arasında şiddet tırmanışa geçti. Filistinli militanların füze saldırılarına İsrail hava operasyonlarıyla karşılık verirken en az yedi kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in hava saldırılarının ardından Gazze şehir merkezi 4 Mayıs 2019

İsrail'in hava saldırılarının ardından Gazze şehir merkezi 4 Mayıs 2019

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava operasyonlarında en az 6 Filistinli, Filistinli militanların düzenlediği füze saldırısında da 1 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti.

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'in güneyinde, Gazze Şeridi'ne 13 km mesafedeki Aşkelon'da Cumartesi gecesi Gazze Şeridi'nden atılan bir füzenin bir apartmana isabet etmesi sonucu bir İsrail vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'deki sağlık bakanlığı yetikilileri de İsrail hava kuvvetlerinin Cumartesi gününden bu yana düzenlediği operasyonlarda aralarında bir hamile kadın ve bir yaşındaki çocuğunun da bulunduğu en az altı kişinin hayatını kabettiğini açıkladı. Hava saldırılarında en az 47 Filistinli de yaralandı. 

Gazze 5 Mayıs 2019

Gazze 5 Mayıs 2019

İsrail Ordu Sözcüsü Ronen Manelis, Filistin tarafından yapılan bu açıklamayı yalanladı. Manelis ölen anne ve çocuğunun İsrail hava saldırısı sonucunda değil "Hamas'ın silah kullanımı” sonucu öldüğünü söyledi. Diğer bir ordu sözcüsü Jonathan Conricus ölümlerin "ateşlenen bir Hamas füzesinin patlamaması gereken yerde patlaması" sonucu meydana geldiğini ifade etti.

İsrail ordusu, Cumartesi gününden itibaren Filistin tarafından en az 430 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ilkyardım ekipleri de bu saldırılarda en az 83 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Başabakanı Benyamin Netanyahu, füze saldırılarıyla ilgili bugün acil bir bakanlar kurulu toplantısı yapılacağını açıkladı.

ABD yönetimi İsrail'in arkasında olduğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İsrail'in yanındayız ve bu iğrenç saldırılar karşısında kendini savunma hakkını destekliyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada da taraflara itidalli olma çağrısı yapıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

Saldırılarla ilgli Türk Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "İsrail’in Gazze'de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansı’nın binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" ifadeleri kulanıldı.

Anadolu Ajansı, İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

dpa,afp MK/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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