Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 46 bini aştı

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail operasyonlarında ölenlerin sayısı 46 bini geçti. Papa Françesko, sivillerin bombalanmasını "utanç verici" diye nitelendirerek İsrail'i eleştirdi.

İsrail'in bombardımanlarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde 15 aylık süreçte ölenlerin sayısı 46 bini aştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 46 bin 6 kişi hayatını kaybetti, en az 109 bin 378 kişi yaralandı. Sadece son 24 saat içinde bombardımanlarda 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail topraklarına düzenlediği saldırılarda çoğu sivil yaklaşık bin 200 kişi ölmüş, 250 kişi rehin alınmıştı. Rehinelerden bir kısmı ölürken 100 kadarının halen Gazze'de bulunduğu düşünülüyor.

7 Ekim saldırısı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonlarda sivil can kaybının giderek yükselmesi uluslararası eleştirileri beraberinde getirmişti. Hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyonluk nüfusun yüzde 90'ı evlerini terk ederek yer değiştirmek zorunda kaldı.

Ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk

İsrail operasyonlarında ölenlerin yarıdan fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğunu kaydeden Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ölenler arasındaki militan sayısını ise açıklamadı. İsrail ordusunun kendi verilerine göre Gazze'de savaş sürecinde yaklaşık 17 binden fazla Hamas militanı öldürüldü.

Papa Françesko, Gazze Şeridi'ndeki insanî durumu "çok ciddi ve utanç verici" diye nitelendirdi. Fotoğraf: Andrew Medichini/AP/picture alliance

Gazze Şeridi'nde soğuk hava koşulları ve yağışlar, zaten zorlukla yürütülen insanî yardım çalışmalarını daha da zorlaştırdı. Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) dün yaptığı açıklamada, soğuklar nedeniyle yeni doğan sekiz bebeğin yaşamını yitirdiğini ve çadırları su bastığını bildirerek ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılabilmesi için engelsiz ve güvenli bir erişimin acilen sağlanmasını talep etmişti.

Papa'dan İsrail'e sert eleştiri: Utanç verici

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail operasyonları ve yaşanan insanî krize Papa Françesko'dan da sert eleştiri geldi. Gazze Şeridi'ndeki insanî durumu "çok ciddi ve utanç verici" diye nitelendiren Papa, sivillerin bombalanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Papa adına yapılan yazılı açıklamada, "Hastaneler tahrip edildiği ya da enerji şebekeleri vurulduğu için çocukların donarak ölmesini kabul edemeyiz" denildi.

Dünyada 1,4 milyar üyesi bulunan Roma Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, silahlı çatışmalarda taraf tutmaktan kaçınmasıyla bilinmesine rağmen son dönemde İsrail'e yönelik eleştirilerini sertleştirdiği dikkat çekiyor. Papa, Aralık ayında uluslararası topluma, İsrail operasyonlarının soykırım olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunun incelenmesi çağrısı yapmış, bu açıklama İsrail tarafından kınanmıştı.

AP,rtr/BK,EC

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