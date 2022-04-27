Gazprom Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını durdurdu

Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını bugünden itibaren durdurma kararı aldı.

Rus doğal gaz devi Gazprom, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatlarını bugünden itibaren durdurma kararı aldı. Gazprom'dan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak Polonya ve Bulgaristan'ın ödemeleri ruble olarak yapmayı reddetmesi gösterildi.

Polonya doğal gaz şirketi PGNiG Salı günü Gazprom'un kendilerine yazılı olarak bu kararı bildirdiğini açıkladı. Buna göre Polonya'ya Belarus toprakları üzerinden ulaşan Yamal doğal gaz boru hattından doğal gaz sevkiyatı kesildi.

Bulgar doğal gaz şirketi Bulgargas da hükümetin kendilerine Rus gazı sevkiyatının durdurulduğu bilgisini ilettiğini açıkladı. Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında "Bulgar tarafı kendi yükümlülüklerini tümüyle yerine getirmiştir ve mevcut sözleşmeden doğan ödemelerini vadesine uygun bir biçimde yapmıştır" dedi.

Bulgaristan Enerji Bakanlığı da Bulgargas ve Bulgartransgas şirketlerinin "alternatif doğal gaz anlaşmaları yapmak üzere adım attığını" duyurdu. Bakanlık "halihazırda tüketimi kısıtlamaya gerek olmadığını" da ifade etti.

Bulgaristan Azeri gazına ağırlık vermek istiyor

Yılda yaklaşık üç milyar metreküp doğal gaz tüketen Bulgaristan hemen hemen bütünüyle Rusya'ya bağımlı. Balkan ülkesi sadece küçük bir miktar doğal gazı Azerbaycan'dan alıyor. Yunanistan ile bir doğal gaz boru hattının inşası ise sürüyor. Sofya bu hattın tamamlanması halinde Azeri gazının miktarını artırmayı hedefliyor.

Polonya İklim Bakanı Anna Moskwa Fotoğraf: Marcin Obara/PAP/dpa/picture alliance

Polonya'daki rezervlerin yüzde 76'sı dolu

Polonya hükümeti de doğal gaz tüketimi bakımından hanelerde bir değişikliğe gerek olmadığını açıkladı. Duruma hazırlıklı olunduğu ifade edildi. Polonya İklim Bakanı Anna Moskwa "Polonya'daki evlerde doğal gaz sıkıntısı yaşanmayacak" dedi. "(Ukrayna'daki) savaşın ilk gününden beri Rus hammaddelerinden bütünüyle bağımsızlığa hazırlandığımızı söyledik" diyen Moskwa Polonya'nın gerekli doğal gaz rezervlerine sahip olduğunu söyledi. Başbakan Mateusz Morawiecki'nin verdiği bilgilere göre Polonya'daki doğal gaz rezervlerinin yüzde 76'sı dolu.

Rusya ödemelerin Ruble ile yapılmasını istiyor

Batı'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak Moskova Avrupa Birliği ülkelerinden doğal gaz ödemelerini Ruble ile yapmalarını istemişti. Batılı ülkeler ise bu talebi redderek anlaşmalar uyarınca ödemeleri Euro ve Dolar bazında yapmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Ağustos ayından bu yana Avrupa Birliği Rusya'ya kömür ambargosu uyguluyor. Bazı AB üyeleri ambargonun doğal gaz ve petrolü de kapsayacak şekilde genişletilmesini savunuyor.

Habeck: Rus petrolüne bağımlılıktan yakında kurtulacağız

AlmanyaEkonomi Bakanı Robert Habeck Salı günü Varşova'ya yaptığı ziyarette Almanya'nın Rus petrolüne olan bağımlılığından birkaç gün içinde kurtulabileceğini söyledi. Habeck "Doğal gazda da Almanya'nın buradaki, bir hata olan yüksek bağımlılığını aşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Habeck enerji alanında Polonya ile yakın işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

DW,AFP / EC/HT