 Gazne’de bilanço ağırlaşıyor | DÜNYA | DW | 13.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Gazne’de bilanço ağırlaşıyor

Afganistan Savunma Bakanı Bahrami, Gazne’de dört gündür Taliban ile yaşanan çatışmalarda 100 güvenlik görevlisiyle en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini, 194 Taliban militanının öldürüldüğünü bildirdi.

default

Taliban Cuma günü Gazne'ye saldırmıştı.

Afganistan'ın Gazne kentinde Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda dördüncü güne girildi. Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami çatışmalarda şimdiye kadar en az 100 güvenlik görevlisinin ve 20 ila 30 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rakamların değişebileceğini söyleyen Bakan, yaralı sayısına ilişkin ise bir bilgi vermedi.

Gazne vilayetinin başkenti olan Gazne'ye yaklaşık bin kişilik bir takviye kuvvetin sevk edildiğini söyleyen Bahrami,12 Taliban komutanının da aralarında bulunduğu 194 örgüt militanının öldürüldüğünü, bunların en az 95'inin düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Öldürülen Taliban militanlarının çoğunun yabancı kökenli olduğu ve aralarında Çeçen, Arap ve Pakistan kökenlilerin de bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca ABD'nin de Afgan birliklerine destek için Gazne'ye askeri danışmanlar gönderdiği belirtildi.

Geçici ateşkesten bu yana en büyük saldırı

Başkent Kabil ile güneyde militanların kontrolündeki bölgeler arasında geçişi sağlayan Kabil-Kandahar otobanı boyunca uzanan Gazne, büyük stratejik önem taşıyor.

Taliban'ın Cuma günü başlattığı Gazne saldırısı bir kenti ele geçirme yönündeki son girişimi. Saldırı, örgütün 17 yıllık savaşı bitirmek üzere hükümet ile masaya oturması yönünde üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde geldi.

Gazne saldırısı aynı zamanda Haziran ayında güvenlik güçleri ile Taliban arasında sağlanan geçici ateşkesten bu yana örgütün düzenlediği en büyük taktik saldırı olma özelliğini taşıyor. ABD, Rusya ve NATO'nun da desteklediği koşulsuz "Ramazan bayramı ateşkesi” barış umutlarını yeniden yeşertmişti.

DW,AFP,AP/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Afganistan'da camiye intihar saldırısı

Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki Paktiya vilayetinde bir Şii camisini hedef alan bombalı saldırıda en az 25 kişi hayayını kaybetti. (03.08.2018)  

Haksız yere sınır dışı edilen sığınmacı Almanya'ya döndü

Almanya'dan haksız yere sınır dışı edildiği anlaşılan Afgan sığınmacı Berlin'e döndü. Yirmi yaşındaki sığınmacının geri alınmasına, Almanya'da açtığı itiraz davasının sonuçlanmamış olması gerekçe gösterildi. (13.08.2018)  

Türkiye'den dönen Dostum'a bombalı karşılama

Türkiye'den ülkesine dönen Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdül Raşid Dostum, Kabil havaalanındaki intihar saldırısından kılpayı kurtuldu. Patlamada ölen ve yaralananların sayısı 10 olarak açıklandı. (22.07.2018)  

Benzer içerik

Afghanistan Symbolbild Sicherheitskräfte

Afganistan'da bayramlaşma sırasında intihar saldırısı 16.06.2018

Afganistan’da varılan ateşkese rağmen Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Onlarca kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi.

Afghanistan Kabul Friedens-Konferenz

Afganistan'da Taliban ile bayram ateşkesi 07.06.2018

Afganistan lideri Eşref Gani, ülkesinin barışçıl bir Ramazan bayramı geçirmesi amacıyla Taliban ile ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Karara ABD, Rusya ve NATO'dan destek geldi.

Afghanistan Beerdigung nach Anschlag

BM'nin Afganistan raporu: Sivil ölümler artabilir 15.02.2018

Birleşmiş Milletler'in Afganistan raporuna göre, 2017 yılında ülkede ölen ve yaralananların sayısı 10 bin eşiğini aştı. İntihar saldırıları ve bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyede.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İdlib'deki patlamada can kaybı artıyor

Suriye’nin İdlib vilayetindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı bildirildi. Ölenlerin en az 17'sinin çocuk olduğu belirtildi. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 