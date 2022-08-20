Gaziantep'teki zincirleme kazada çok sayıda can kaybı

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve gazetecilerin olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. TTB ise can kaybını 17 olarak duyurdu.

Gaziantep TAG otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre en az 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kazanın ardından yaptığı açıklamada, başsavcılığın kazayla ilgili soruşturma başlattığını belitti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "3'ü itfaiye, 2'si basın, 4'ü de sağlık emekçisi 17 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kazanın hemen ardından Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamada can kaybı 15 olarak duyurulmuştu.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyolda durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) canlı yayın aracına çarpıp devrildi. Kazada, İHA muhabirlerinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

DHA, DW/JD, CÖ