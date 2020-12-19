 Gaziantep′teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11′e yükseldi | TÜRKİYE | DW | 20.12.2020

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TÜRKİYE

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep’te özel bir üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

Türkei Gaziantep Feuer in Krankenhaus

Gaziantep'te Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi’nin, koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde dün yüksek akım oksijen tüpü patlaması sonucu çıkan yangında ölü sayısının yükseldiği bildirildi. Sağlık personeli, itfaiye ekipleri ile birlikte birinci kattaki 20 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesine camlarını kırarak ulaşıp, alevlerin arasındaki 19 yoğun bakım hastasını tahliye etmişti. Tahliyesi sağlanan hastalardan birinin daha vefat etmesiyle yangında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Yangına müdahale sırasında 51 hastane personeli de yaralandı. Büyük bölümü dumandan etkilenen personele oksijen tedavisi uygulandı. Ancak, alevlerin arasına dalarak hastaları kurtarmak isteyen 7 kişinin vücutlarında ise yanıklar oluştu. Sağlık durumları iyiye giden 7 kişi, bu sabah normal servislere alındı.

Yangınla ilgili soruşturma

Yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından da inceleme başlatıldı. Adliyeden görevlendirilen konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı nezaretinde, hastanede gün boyu inceleme yaptı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı belirtiliyor.

Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gelerek yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette hastane yöneticilerinden bilgi alan bakanlar, her türlü incelemenin yapıldığını ve soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

DHA/BÖ,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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Koca: Yangın oksijen cihazından kaynaklandı 19.12.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü yangınla ilgili olarak müfettiş görevlendirildiğini söyledi. Koca, yangının oksijen vermek üzere kullanılan bir cihazdan kaynaklandığını söyledi.

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