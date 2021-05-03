Gaziantep Valiliği: Camiye ayakkabıyla girilmedi, polis açığa alındı

Gaziantep Valiliği bir camide itikafta bulunan Furkan Vakfı Gönüllüleri'ne polisin cami içinde biber gazıyla yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Kendilerini 'Alparslan Kuytul Gönüllüleri' olarak adlandıran kişiler, 2 Mayıs 2021 günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç tane camide 76 şahıs Ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine Cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir" denildi.

Ayrıca "Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Camiye ayakkabıyla girilmedi, polis açığa alındı"

Kamuoyuna yansıyan görüntülere bir polisin cami içerisinde biber gazı sıktığı yansımıştı. "Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup müdahale cami girişinde yapılmıştır" diyen Gaziantep Valiliği, cami içinde biber gazıyla müdahalede bulunan emniyet personelinin açığa alındığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün genelgesine atıfta bulunuldu. Açıklamada "Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir' hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabed olarak belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir" denildi.

Açıklamada 2021 yılında kaymakamlıklara, Müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmadığı belirtildi. İtikafa giren vatandaşlara ilişkin "Amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır" denildi.

Alparslan Kuytul ne dedi?

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul ise valilik açıklaması sonrasında, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. "Dün akşam Ramazan ayının son 10 gününe girilmesi hasebiyle Peygamberimizin en önemli sünnetlerinden olan itikaf ibadetini yapmak ve unutturulmuş olan itikaf sünnetini canlandırmak için yaklaşık 20 yıldır yaptığımız gibi birçok şehirde, onlarca camide, yüzlerce arkadaşımız itikafa girdi" diyen Kuytul, "Gaziantep’te itikafa girilen camilerin birinde itikafa giren kardeşlerimize Gaziantep Emniyeti tarafından müdahale edilmiş ve karakola götürülmüşlerdi" ifadelerini kullandı.

"Bugün sabah namazından sonra da iki camide postallarıyla camiye giren Gaziantep Emniyeti’ne mensup polis ve bekçiler, maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde oturmuş olan arkadaşlarımıza Kur'an okudukları sırada biber gazlarıyla müdahale edip darp ettiler" diyen Kuytul 56 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

"Ayrıca Manisa’da da bir camide itikafa giren birkaç kardeşimiz camiden zorla çıkarılıp karakola götürüldüler" diyen Kuytul "Hükümeti esir etmiş olan derin komite yaptığı zulümlerle cesaretimizi ve davamıza olan bağlılığımızı arttırmaktadır. Daha önce de ifade etmiştim, bu engellemelerle Furkan Hareketine boyun eğdiremeyecekler ve susturamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

DW / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe