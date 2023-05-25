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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluFotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Soylu'yu protesto eden 7 kişi gözaltına alındı

20 dakika önce

İstanbul Gazi Mahallesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu otobüsle seçim turu attığı sırada protesto eden 7 kişi gözaltına alındı.

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Seçim otobüsüyle İstanbul'da tur atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'ne gitti. Soylu otobüs içerisinden esnafı selamlarken CHP seçim standının önündeki bazı vatandaşlar "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı. Bunun üzerine Soylu otobüsten "PKK ile CHP'yi iç içe koymuşsunuz. Hayırlı günler diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Nasıl CHP ki bu, PKK ile iç içe girmişsiniz, hayırlı günler" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun telefonundaki sır uygulama

Soylu'nun bu sözleri ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Kalabalık bir grup Soylu'yu ıslıklayarak yuhaladı. Soylu'yu protesto eden 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Soylu'nun Gazi Mahallesi'ne yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Şık "Gazi Mahallesi’ne ancak yüzlerce polis eşliğinde gidebilen @suleymansoylu, kendisini yuhalayarak tepki gösterenlere 'CHP-PKK ile iç içe girmişsiniz. Yzıklar olsun size, Kandil’e evet dediniz' diyerek halkı kışkırtıp sonra da gözaltına aldırdı" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 2. bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilmişti.

ANKA / EC, BK

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