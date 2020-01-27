 Gazetecilerin yıpranma payı iptal edildi | TÜRKİYE | DW | 14.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Gazetecilerin yıpranma payı iptal edildi

AYM, Türkiye'de gazetecilerin haklarında gerilemeye yol açabilecek bir karar aldı. Buna göre basın çalışanlarına yıpranma payı getiren düzenleme iptal edildi. Hükümetin yeni bir düzenleme yapması gerekiyor.

default

Anayasa Mahkemesi (AYM), basın çalışanlarına ve gazetecilere yıpranma payı hakkı tanıyan yasal düzenlemeyi yediye karşı sekiz oyla iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu nedenle de hükümetin bu süre zarfında yeni bir yasal düzenleme yapması gerekiyor.

Gazeteci ve basın çalışanlarına tanınan yıpranma payı 2008 yılında kaldırılmış, 2013 yılında ise geri getirilmişti. Yıpranma payı, çalışma koşulları ağır olan mesleklere daha erken emekli olmak olanağı sunuyor. İstanbul İş Mahkemesi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen ‘fiili hizmet süresi zammı’ ile ilgili düzenlemede 2013 yılında yapılan değişikliğin iptalini istemişti.

İş mahkemesi, düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruda ‘basın kartı sahibi olan’ ve ‘olmayan gazeteciler’ şeklinde ikili bir ayrımın ortaya çıktığını, bu durumun aynı işi yapanlar arasında sigortalılık hakları bakımından farklı düzenlemelere tabi olma sonucu doğurduğunu savunmuştu. Ayrıca basın kartı alabilmek için basın iş sözleşmesi kapsamında çalışma şartının olması nedeniyle çalışanın basın kartı almasının işverenin yetkisine bırakıldığı ve kanundaki eksiklikten kaynaklanan bu durumun çalışma hakkı ve eşitlik hakkını ihlal ettiği belirtilmişti.

Türkei Verfassungsgericht in Ankara

AYM de 25 Aralık'ta iptal başvurusu ile ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda ‘yıpranma payı’ ile ilgili düzenlemenin, Anayasa'nın ‘temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması’ ile ilgili 13 ve ‘sosyal güvenlik hakkı’ ile ilgili 60'ıncı maddelerine aykırı olduğunu tespit etti.

Yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor

Fiili hizmet zammından yararlanacak basın kartı sahibi olanların tespitinin Basın Kartı Yönetmeliği'ne bırakıldığının hatırlatıldığı AYM gerekçeli kararında "Böylece basın kartı sahibi olmak için gerekli şartlar ve dolayısıyla fiili hizmet zammının uygulanacağı basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların belirlenmesinde temel esaslar ve ilkeler kanunla düzenlenmeyerek bu konudaki düzenleme yetkisi, yönetmelik aracılığıyla bütünüyle yürütme organına verilmiştir" denildi.

Kararda ayrıca "Kanunilik ölçütünün gerçekleşmesi için sosyal güvenlik hakkının sınırlanmasına yol açan söz konusu düzenleme nedeniyle basın kartının niteliği ile ne şekilde verileceği konusunda ve bu kartın verileceği kişilerde aranacak şartları içeren temel ilkelerin anılan hakka keyfi bir şekilde müdahale edilmesini önleyecek şekilde kanunla açık bir şekilde ortaya konulması gerekir" denilerek bu konuda yeni bir düzenleme yapılması gerektiğine işaret edildi.

Sarı basın kartı tartışması

Türkiye'deki gazeteciler bir süredir sarı basın kartlarına Cumhurbaşkanlığı tarafından getirilen sınırlamalara karşı çıkıyor. Gazetecilere sarı basın kartı verilmesinin geciktirilmesinden şikayet eden gazeteciler, basın kartlarının meslek örgütleri tarafından verilmesini talep ediyor.

Daha fazlasını için: Gazetecilerin basın kartı savaşı 

Türkiye'de sarı basın kartları parlamenter sistemde başbakanlığa bağlı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce veriliyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü kaldırıldı, basın kartlarıyla ilgili tüm işlemleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yapmaya başladı.

Video izle 03:23

Gazeteciler basın kartının meslek örgütlerince verilmesini istiyor

DHA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sarı basın kartları iptal, gazeteciler isyanda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aralarında Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda gazetecinin sarı basın kartını iptal etti. Gazetecilere iptal gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. (24.01.2020)  

Yorum: Alnının akıyla gazeteci

"Gazeteci kimdir? Resmî onaylı sarı basın kartı olmayan gazeteci değil midir?" Banu Güven, 17 Aralık’ta hayatını kaybeden sarı basın kartsız gazeteci Kürşat Akyol’un ardından DW Türkçe’de yazdı. (23.12.2018)  

Benzer içerik

Türkei Demonstration für Pressefreiheit in Ankara

Gazetecilerin basın kartı savaşı: Meslek örgütleri versin 27.01.2020

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bir yıldır incelemede olan sarı basın kartları üzerindeki iptal kararını tepkiler üzerine kaldırdı. Ancak gazetecilerin tepkisi dinmedi.

Deutschland Berlin 2019 | Deniz Yücel, deutsch-türkischer Journalist und Publizist

Deniz Yücel davası: Berlin'den "hukuk devletine uygun" yargılama talebi 14.02.2020

Gazeteci Deniz Yücel hakkında savcının 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemesi üzerine Berlin’den bir açıklama yapıldı. Alman hükümeti Türkiye'den "hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama" talep etti.

Mehmet Aktan Türkischer Journalist in Deutschland

Türk basınının duayen ismi Mehmet Aktan hayatını kaybetti 07.02.2020

Almanya’da 1970’li yıllardan itibaren WDR, TRT, Deutsche Welle, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet’te muhabirlik yapan gazeteci Dr. Mehmet Aktan hayatını kaybetti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İBB Kanal İstanbul raporunu yargıya taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED raporunun iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde raporun Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  