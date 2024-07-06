Gazetecileri tehdit eden Kılıç'a tepkiler büyüyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasını takip eden gazeteciler Barış Terkoğlu, Erk Acarer, İsmail Saymaz, Timur Soykan ve DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ'ı, eski adıyla Twitter olan X üzerinden "kurşun" göndermesiyle tehdit etti.

Kılıç, gazetecilerin isim ve fotoğraflarıyla birlikte Cuma akşamı paylaştığı "Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz" tweetini daha sonra sildi.

Kılıç'a tepkiler artıyor

Kılıç'ın tehdidine, gazeteciler, X hesapları üzerinden sert tepki gösterdi.

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Burak Kılıç'a bu talimatı veren suç örgütünün liderleri, Sinan Ateş cinayeti ve diğer dosyaları yazmaktan geri adım atacağımızı sanıyorlar ise büyük bir yanılgı içindeler. Bütün gerçekleri korkmadan yazacağız. Gerekirse Uğur Mumcular gibi bedel de öderiz" diye konuştu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), savcıları Kılıç'a karşı harekete geçmeye çağırdı. Örgüt tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, "Bu tehditler her şeyden önce basın özgürlüğü ve demokrasiye yöneliktir. Bir suikastin sanıkları ve suç ilişkileriyle anılan bir yapılanmanın bu tehditlerine karşı gazeteciliği savunmaya ve meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Basın özgürlüğüne yönelik bu tehditlere karşı Cumhuriyet savcılarını da harekete geçmeye davet ediyoruz" denildi.

Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) ise, "Meslektaşlarımıza yönelik olası saldırıların azmettiricileri ve failleri bellidir. Sistematik tehditlere karşı yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz" paylaşımında bulundu.

Burak Kılıç kimdir?

Sinan Ateş cinayetinin 17 tutuksuz şüphelisinden biri olan Kılıç'ın, bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yönetilen Etimesgut Belediyesi'nde işçi olarak kaydı bulunuyor. Öte yandan Kılıç, Ateş ile ilgili bilgi toplanması sürecinde rol oynadığı tespit edilen isimlerden biri. Kılıç, 8 Nisan 2022'de Ateş'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin önünde keşif yaptı ve çektiği fotoğrafları eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Kılıç, Ateş'in öldürüldüğü gün saat 15:16'da Demirbaş'a "Gel abi benim odaya" şeklinde mesaj attı. Demirbaş, saat 17.55 ve 17.57'de iki kez Demirbaş ile telefonda görüştü.

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DW / BÜ, EC