Gazetecileri korumak için BM sözleşmesi çağrısı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) dünya çapında medya çalışanlarının haklarını korumaya alan bir Birleşmiş Milletler sözleşmesi talep etti. New York'taki BM Genel Merkezinde gerçekleştirilen kampanya toplantısına aralarında Yunanistan, Peru, İtalya, Tunus, Rusya, Pakistan'ın da bulunduğu 15 ülke temsilcisinin yanı sıra federasyon başkanı da katıldı.

Talep edilen anlaşmanın önceliğinin gazetecilere karşı hak ihlallerinin cezasız kalmamasını sağlamak olduğu belirtildi. Federasyon başkanı Bellanger, "Uzun süredir gazetecilerin üzerinde baskı oluşturan cezasızlığa karşı yılmadan verilecek mücadelenin Kaşıkçı ve diğer kurbanların anısına saygı için en iyi yol olduğunu" ifade etti.

Ulusal gazetecilik örgütlerinin çatı örgütü konumundaki IFJ, 134 ülkede temsil ediliyor ve 600 bin üyesi bulunuyor. Merkezi Brüksel'de bulunan örgüt, çok sayıda ülkenin desteğiyle gazetecilerin haklarına ilişkin sözleşmenin BM Genel Kurulunda kabul edilmesini hedefliyor.

Örgütün verilerine göre, geçen yıl dünya çapında 82 gazeteci öldürüldü. Ancak her on vakadan yalnızca biri hakkında soruşturma açıldı.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Viktoria Marinova, Bulgaristan 30 yaşındaki eski televizyon sunucusu, Avrupa Birliği fonlarında yapılan yolsuzluklar konusunda araştırmacı gazetecilik yapıyordu. Ekim ayında Bulgaristan’ın Ruse şehrinde cani bir şekilde öldürüldü.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan 60 yaşındaki Washington Post köşe yazarı ve Al Arab haber kanalının eski şef editörü en son boşanma belgelerini onaylatmak için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolusluğu’na girerken görüldü. Nişanlısı 11 saat boyunca dışarıda beklediğini ancak Kaşıkçı dışarı çıkmadığını söyledi. Gazeteci Suudi liderlerin kendisini öldürmeye çalıştığına inandığını açıklamıştı.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Jan Kuciak ve Martina Kusnirova, Slovakya Şubat ayında öldürülen Jan Kuciak ve sevgilisi Martina Kusnirova’nın failinin eski bir polis olduğu açıklandı. Cinayetler kitlesel protestoların fitilini ateşlerken başbakanın da istifasına neden oldu. Kuciak Slovak hükümetinin İtalyan mafyası ile olan ilişkilerini araştırıyordu.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Daphne Caruana Galizia, Malta Araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia, Malta Başbakanı Joseph Muscat’ın Panama belgelerine ilişkin skandalla arasındaki bağları araştırıyordu. 2017 Ekim ayında arabasına konulan bir bombayla öldürüldü.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Myanmar Reuters’ta çalışan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 10 Rohingya Müslümanının öldürülmesine ilişkin haber yaptılar. Aralık 2017’de bir polis tarafından Yangon’da öğlen yemeğine davet edildikten sonra tutuklandılar. 265 günlük tutukluluk ve 39 duruşma sonrasında Eylül ayında 1923 tarihli Devlet Sırrı Yasası’ını ihlal nedeniyle 7 yıl hapse mahkum edildiler.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Mario Gomez, Meksika Afganistan ve Suriye’den sonra Meksika dünyanın gazeteciler için en tehlikeli ülkelerinden biri. 2017 yılında ülkede 14, 2018 yılında da 10 gazeteci öldürüldü. 35 yaşındaki muhabir Mario Gomez Eylül ayında Chiapas’taki evini terk ettiği esnada silahla vuruldu. Devlet görevlilerinin dahil olduğu yolsuzluklara ilişkin araştırmaları nedeniyle ölüm tehditleri aldığı açıklandı.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Samim Faramarz, Ramiz Ahmadi, Afganistan Televizyon muhabiri Samim Faramarz, kameramanı ile birlikte Eylül ayında Kabil’deki bir patlama alanından yayın yaptıkları esnada hayatını kaybetti. Canlı yayını kestikten hemen sonra yayın noktalarından birkaç metre mesafede bulunan bomba yüklü araç patladı. Afganistan gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli yeri olmaya devam ediyor.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Marlon de Carvolho Araujo, Brazilya Brazilya seçim kampanyalarının en büyük konularından biri yolsuzluktur. Rüşvet üzerine haberler yapan radyo muhabiri Marlon de Carvalho Araujo, Bahia bölgesinde çeşitli kademelerde yer alan devlet görevlilerinin yolsuzlukları üzerine haberler yaptı. Ağustos ayında evini basan 4 kişi tarafından öldürüldü.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek Shujaat Bukhari, Keşmir Gazeteci Shujaat Bukhari Haziran ayında çalıştığı gazetenin girişinde vurularak öldürüldü. DW için de çalışan gazeteci, Hindistan ve Pakistan arasındaki uyuşmazlığın barışçıl yollardan çözümünü savunuyordu.

Gazetecilik: Tehlikeli meslek The Capital gazetesi, Maryland, ABD Editor Wendi Winters, asistanı Robert Hiaasen, yazar Gerald Fischmann, muhabir John McNamara ve satış asistanı Rebecca Smith Haziran ayında ofislerinin cam kapısından içeri ateş eden bir tetikçi tarafından vuruldu. Gazeteye hakaret davası açmış olan fail, olay yerinde yakalandı ve cinayetlerden dolayı hakkında dava açıldı.



AFP/SÖ,ÖA

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