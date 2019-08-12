 Gazetecilerden aşırı sağa karşı korunma talebi | ALMANYA | DW | 28.08.2019

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ALMANYA

Gazetecilerden aşırı sağa karşı korunma talebi

Almanya’da çok sayıda gazetecilik örgütü, İçişleri Bakanı Seehofer’den aşırı sağcıların elindeki düşman listelerinde adı geçen gazetecilerin bilgilendirilip korunmalarını istedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Almanya’da birçok gazetecilik örgütü İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e çağrıda bulunarak aşırı sağcı çevrelerde var olduğu bilinen düşman listeleri nedeniyle medya çalışanlarının daha iyi korunmasını talep etti. Seehofer’e açık bir mektup yazan örgütler, emniyet birimlerinin elindeki ilgili listelerde adı olan şahıs ve örgütlerin bundan haberdar edilmesini ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alınmasını istedi. Çok sayıda örgütün imzaladığı mektupta "Özgür bir basın demokrasimizin temel sütunlarından biridir" ifadesi kullanılıyor. Mektupta ayrıca, devletin görevlerinden birinin de hayatı korumak olduğu vurgulanıyor.

Eyaletler farklı tavır içinde

Alman ARD televizyon kanalında yayınlanan FAKT adlı haber programı, Almanya'da eyaletlerin, aşırı sağcı kişi ve örgütlerin siyasi rakiplerini fişlediği düşman listeleri ile farklı tasarruflarda bulunduklarını ortaya koymuştu. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise bir şahsın adının söz konusu listelerden birinde yer almasının, o kişiyi bilgilendirmek için yeterli bir sebep olmadığını ifade etmişti. Bakan Seehofer, Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada bütün listelerle ilgili olarak taşıdıkları tehlike potansiyelini saptamak için çalışmalar yapıldığını ve herhangi somut bir tehlike saptandığında ilgili kişi ya da kurumların haberdar edildiğini bildirmişti.

epd / ET,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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