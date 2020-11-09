Gazeteciler Yıldız ve Dükel'e 31 yıl 6 ay hapis talebi

Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile gazetecilere bilgi sızdırmakla suçlanan astsubay Erdal Baran hakkında iki ayrı suçtan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu yargılanan Baran ile tutuksuz yargılanan Yıldız ve Dükel'in de hazır bulunduğu duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Baran'ın çeşitli şekilde elde ettiği bilgileri Yıldız ve Dükel'e aktardığını, söz konusu sanıkların da bu bilgilere yayınlarında yer verdiğini kaydeden Savcı, üç sanığın da 'devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' ve 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 31 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık Baran'ın tutukluluk halinin devamına, Yıldız ve Dükel'in adli kontrollerinin devamına, savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart saat 09:30'a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yıldız ve Baran 11 Haziran'da tutuklanmış, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Müyesser Yıldız 155 gün tutuklu kaldıktan sonra ilk kez çıktığı duruşmada 9 Kasım tarihinde tahliye edilmişti.

DHA,DW/BK,HS

©Deutsche Welle Türkçe