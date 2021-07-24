Gazeteciler Sendikası: Basın Bayramı kutlayacak halimiz yok

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye'de Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz'da yayınladığı açıklama ile basına yönelik baskıları kınadı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Gazetecilerin özgürce haber yapması, toplumun özgürce haber alması engellenirken #BasınBayramı kutlayacak hâlimiz yok. Bayramımızı yeniden kazanana kadar her günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" denildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 180 ülke arasından 153'üncü sırada yer almıştı.

Muhalefet partilerinden tepki

Türkiye'de gazetecilerin ve bağımsız basın kuruluşlarının karşı karşıya olduğu zorlu koşullar Basın Bayramı vesilesiyle muhalefet partileri tarafından da eleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla basın çalışanlarının basın bayramını kutladı. Kılıçdaroğlu, “Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor. Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!” dedi.

CHP Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül yaptığı yazılı açıklamada 2020-2021 yılında 101 gazeteci hakkında soruşturma açıldığını, 128 davada 274 gazetecinin yargılandığını belirterek, "38 medya çalışanı cezaevindeyken 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlamak nasıl mümkün olabilir?” diye sordu. Bülbül açıklamasında sadece son 4 ayda yaklaşık 400 habere erişim engeli getirildiğini belirterek, "İletişim Başkanı sosyal medya hesabından sürekli gazetecileri, yayın organlarını tehdit ediyor. Ülkede basına yönelik sansür ve baskı var demek artık hafif kalır. İktidar halkın doğru ve tarafsız haber almasını engellemek için ellerindeki tüm gücü kullanırken basın mensuplarını da işleri ve dolayısıyla hayatlarıyla tehdit ediyor. Haber takibi yapan gazeteciler polisin şiddetine, ters kelepçesine maruz kalıyor. Ve bu baskı ve şiddet sarmalı her geçen gün biraz daha büyüyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu topraklarda özgür basın olmadan hiç kimse özgür olamaz" ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada da, "Gazetecilere yönelik baskılar bugün de AKP iktidarı ve Saray rejimi tarafından devam ettiriliyor. Ne yazık ki 24 Temmuz 1908'den 113 yıl sonra bugün gazeteciler ağır saldırı altında. TGS verilerine göre en az 38 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 153'üncü sırada bulunuyor. İnternet gazetecileri güvencesiz, iktidar sosyal medyaya savaş açmış durumda, muhalif basın her gün baskı ve saldırı altında ve medya çalışanlarının çoğu sendikasız, toplu sözleşmesiz" ifadeleri yer aldı.

İyi Parti'den yapılan açıklamada ise "Yeterince yandaş olmayanları basından saymayan iktidara rağmen, Tarafsız ve bağımsız kalabilen tüm basın emekçilerimizin #BasınBayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Parlamento dışındaki muhalefet partileri Gelecek ve Deva Partisi’nden de basın bayramına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramını sosyal medya hesabından kutladı. Davutoğlu, "Eğilmeden, bükülmeden, doğrunun peşinde koşan, gerçekler ortaya çıksın diye emek veren tüm gazetecileri saygıyla selamlıyorum" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Twitter’den yaptığı açıklamada, “Özgür basın demokratik hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizde gazetecilerin işten atılma, tutuklanma gibi tehdit altında olması çok sesli demokratik hayatımıza zarar veriyor. DEVA Partisi’nin ilkesi nettir: Özgür basın hayat kurtarır. 24 Temmuz Basın Bayramımız kutlu olsun“ açıklamasını yaptı.

Basın bayramı nedir?

24 Temmuz 1908 yılında ilan edilen İkinci Meşruiyet ile Osmanlı Devleti'nin son döneminde gazetelerin sansür memurlarının kontrolünden geçtikten sonra yayımlanması uygulamasına son verilmişti. "Sansürün kaldırılması" olarak kabul edilen bu gelişme, 1946 yılında Türkiye Basın Cemiyeti'nin bu günü bir basın günü olarak kabul etmesinden bu yana "Basın Bayramı" olarak kutlanıyor.

DW/BÖ,EC

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