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Suriye'nin kuzeyinde iki gazeteci hayatını kaybetti

20 Aralık 2024

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'deki Teşrin Barajı yakınlarında hayatını kaybettiği bildirildi. Gazetecilerin, Türkiye'nin SİHA saldırısında öldüğü belirtiliyor.

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Foto: Arşiv
Foto: ArşivFotoğraf: Anas Alkharboutli/dpa/picture alliance

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de Halep'in 60 km batısındaki Teşrin Barajı yakınlarında otomobillerinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Aracın şoförünün ise yaralandığı belirtildi.

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) haberinde, gazetecilerin Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, X üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Paylaşımda, "Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Her alanda bu katliamın hesabını soracağız ve katledenlerin peşini bırakmayacağız" denildi.

Türkiye'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

ANF'nin haberine göre, Daştan ve Bilgin Suriye'de Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık’tan bu yana Teşrin Barajı ve Karakozak Köprüsü'nde "Türk devleti ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) saldırılarını ve buna karşı yürütülen direnişi" takip ediyordu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından SMO Kürtlerin kontrolündeki bölgede taarruz başlatarak Tel Rıfat ve 9 Aralık'ta da Münbiç'in kontrolünü ele geçirmişti.

ABD, SDG ile Türkiye destekli gruplar arasında çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk girişiminde bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günkü açıklamasında Münbiç'te varılan ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını bildirmişti.

DW/BÖ,HS

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