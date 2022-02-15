Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan cezaevine gönderildi

Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel cezalarının kesinleşmesi üzerine teslim olmak üzere adliyeye gitti. İnfaz işlemleri tamamlanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Murat Ağırel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar" dedi.

Barış Pehlivan da Twitter hesabından "Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" paylaşımını yaptı.

Hülya Kılınç da tutuklandı

Aynı haber nedeniyle aldığı hapis cezası onanan Odatv muhabiri Hülya Kılınç da Manisa Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Manisa Adliyesi’ne bugün teslim olan Hülya Kılınç, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa Cezaevi’ne konuldu.

Hülya Kılınç’ın avukatları, daha önce hapis yattığı sürenin yeterli olacağı gerekçesiyle Kılıç’ın tutuklanmasına itiraz edeceklerini açıkladı.

Pehlivan'ın avukatı: Denetimli serbestlik uygulanacak

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, gazetecilerin infaz sürecine ilişkin "İnfaz Savcılığı şimdi kapalı ceza infaz kurumuna sevk işlemlerini gerçekleştirecek. Kapalı cezaevinde normalde hiçbir şekilde kalmamaları lazım. Arkasından açık cezaevine sevkleri yapılacak. Açık cezaevinden kovid izinleri kapsamında aynı gün içerisinde tahliye edilmeleri gerekiyor. Bu izinler gittikten sonra tekrar cezaevine gidip teslim olacaklar. Denetimli serbestliğin uygulanması İçin İnfaz Hakimliğine bir yazı yazılacak. Böylelikle denetimli serbestlik uygulanacak" dedi. Ersöz, Twitter hesabından da gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu:

Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin eski Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, eski Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu8 sanık hakkında dava açılmıştı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Eylül 2020'de sanıklar Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'ı "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 3 yıl 9'ar hapis cezasına çarptırırken; sanıklar Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser'i de aynı suçtan 4 yıl 8'er ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Barış Terkoğlu ile Eren Ekinci'nin ise aynı suçtan beraatlerine karar vermişti.

DHA,ANKA/BÖ,EC

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