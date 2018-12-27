 ″Gazeteciler hedef alınarak şahitler ortadan kaldırılıyor″ | DÜNYA | DW | 31.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

"Gazeteciler hedef alınarak şahitler ortadan kaldırılıyor"

2018 yılında dünya genelinde öldürülen medya çalışanı sayısının 94 olduğunu açıklayan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun başkanı Leruth, "bu cinayetlerle toplumun bilgi edinmesinin engellendiğine" dikkat çekti.

default

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2018 yılında dünya genelinde öldürülen gazeteci ve medya çalışanı sayısının 94 olduğunu açıkladı.

Önerdiğimiz linkler

Yaptıkları haberler nedeniyle öldürülen gazetecilerin sayısı, 2018 yılında dünya genelinde bir önceki seneye kıyasla yaklaşık iki katına çıktı. (19.12.2018)

RSF, Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu'nu açıkladı. Türkiye tutuklu gazeteci sayısında üçüncü sırada. 80 basın mensubunun öldürüldüğünü belirten RSF, BM'den gazetecilerin korunması için özel temsilci atamasını istiyor. (18.12.2018)

BM Genel Sekreteri Guterres, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için güvenilir bir soruşturmanın ve suçluların cezalandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. (16.12.2018)

IFJ, söz konusu kişilerden 84'ünün gazeteci, kameraman ve teknisyen olduğunu belirtti. Kuruluş, diğer 10 kurbanın ise medyada şoför ya da koruma görevlisi olarak çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Söz konusu medya çalışanlarının suikast, bombalı saldırı ya da çapraz ateş sonucunda öldüğü belirtildi.

2018'de en fazla gazetecinin öldürüldüğü ülke Afganistan oldu. Afganistan'da bu yıl 16 medya çalışanı öldürüldü. Organize suç örgütlerinin sık sık gazetecileri hedef aldığı Meksika'da ise 2018'de 11 medya çalışanı öldürüldü.

IFJ, Yemen'de dokuz, Suriye'de sekiz, Hindistan'da yedi, Somali'de ise altı medya çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. ABD ve Pakistan'da da beşer gazeteci öldürüldü.

1990 yılından bu yana her sene öldürülen gazeteci sayısını açıklayan IFJ, 2017'de 82 medya çalışanının öldürüldüğünü duyurmuştu.

IFJ Başkanı Philippe Leruth, gazetecilerin öldürülmesi sonucunda, bu cinayetlerin işlendiği ülkelerde toplumun bilgi edinmesinin ve gerçeklerin ortaya çıkmasının engellendiğini söyledi.

"Otosansür de artıyor"

Associated Press'e konuşan Leruth, "Gazeteciler hedef alınarak şahitler ortadan kaldırılıyor" ifadesini kullandı. IFJ Başkanı, "Bir ülkede gazeteciler öldürüldüğünde, otosansürün de arttığını görüyorsunuz" diye ekledi.

IFJ, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından medya mensuplarının korunması ve güvenliğinin sağlanması konusunda bir uluslararası sözleşme kabul edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir girişimde bulunmuştu.

Geçen Ekim ayında New York'taki BM temsilciliklerine bu yöndeki talebini sunan kuruluşun başkanı Leruth, söz konusu sözleşmenin, dünya genelinde gazetecilere karşı işlenen ancak cezasız kalan suçlara karşı verilecek "somut bir cevap" olacağını söyledi.

"10 cinayetten dokuzu cezasız kaldı"

Leruth, "Cemal Kaşıkçı çok iyi tanınan bir figür. Ama bildiğiniz üzere en şoke edici istatistik şu: Dünyadaki 10 gazeteci cinayetinden dokuzu cezasız kaldı" diye konuştu.

1926 yılında kurulan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun 140'tan fazla ülkede 187 sendika ve dernekten yaklaşık 600 bin üyesi bulunuyor.

DW,AP,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Mexico Gedenken getöteter Journalisten

Basın özgürlüğü - Demokrasinin temel sütunu 27.12.2018

DW Baş Editörü Ines Pohl, basın özgürlüğünün kısıtlanmasının artık sadece otokrat yönetilen ülkelerin sorunu olmadığını, demokrasilerde de basın özgürlüğüne yönelik saldırıların arttığını belirtiyor.

Symbol Risiko Gefahr für Presse Journalismus

Gazetecileri hedef alan cinayetlerde iki misli artış 19.12.2018

Yaptıkları haberler nedeniyle öldürülen gazetecilerin sayısı, 2018 yılında dünya genelinde bir önceki seneye kıyasla yaklaşık iki katına çıktı.

Türkei Demo für Medienfreiheit in Istanbul

Gazetecileri korumak için BM sözleşmesi çağrısı 23.10.2018

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Kaşıkçı olayının ardından BM'den dünya çapında gazetecilerin haklarını korumaya yönelik anlaşma talebinde bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bangladesch Dhaka Wahlen (DW/A. Islam)

Bangladeş'teki seçimlerde kan döküldü

Genel seçimlerin düzenlendiği Bangladeş'te iktidar partisinin taraftarlarıyla muhalefetteki partilerin destekçileri arasında çıkan çatışmalarda en az 17 kişi hayatını kaybetti. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  