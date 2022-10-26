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Fotoğraf: Ahmet Tulgar
ToplumTürkiye

Gazeteci-yazar Ahmet Tulgar vefat etti

56 dakika önce

Gazeteci-yazar Ahmet Tulgar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat etti. 

İletişim Yayınları Tulgar'ın vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz…" ifadesine yer verildi.

Gazete Duvar da yaptığı paylaşımda, "Yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik" dedi. 

BirGün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetemiz BirGün'e de emek veren gazeteci yazar Ahmet Tulgar'ı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Bütün sevenlerinin başı sağolsun" satırlarına yer verdi. 

Birçok gazeteci ve yazar sosyal medya paylaşımlarında, Tulgar'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

26 Nisan 1959'da dünyaya gelen Ahmet Tulgar Sabah Dergi Grubu, Güneş Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, BirGün ve Cumhuriyet'te çalıştı. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle ceza alarak cezaevine girdi.

Makale ve denemeleri Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020); söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) adlı kitaplarda toplandı. Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı; Volkan'ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı yayımlandı.

DW / HT,DK

 

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