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Gazeteci Yanardağ hakkında iddianame kabul edildi

28 dakika önce

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

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Gazeteci Merdan Yanardağ
Gazeteci Merdan YanardağFotoğraf: ANKA

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında tamamlanan soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianame üzerindeki incelemelerini tamamlayan Mahkeme, Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yanardağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih, 4 Ekim olarak belirlendi.

Hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’ın, "örgüt liderini (PKK lideri Abdullah Öcalan) siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu" ifade edildi.

İddianamede, Türkiye'de terör tehdidinin halen mevcudiyetini sürdürdüğüne ve toplumun terör konusundaki hassasiyetine işaret edilerek şüpheli Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek nitelikte olduğu kaydedildi. İddianamede Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

DHA/BK,EC

 

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