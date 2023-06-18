Aygül'e saldıran iki kişi tutuklandı

Gazeteci Sinan Aygül’e saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan biri polis memuru iki kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gazeteci Sinan Aygül'ün Bitlis‘in Tatvan ilçesinde darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan belediye çalışanı Yücel Baysali ile polis memuru Engin Kaplan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aygül, Cumartesi günü kaldırımda yürürken Tatvan Belediyesi çalışanı Baysali’nin saldırısına uğramıştı. Yumruklu saldırı esnasında, polis memuru Kaplan’ın araya girmek isteyenleri silahını gösterip iterek engellediği anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Kaplan’ın Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumalığını yaptığı öne sürülmüştü.

Bitlis Valiliği, Aygül'e saldırıya ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, "olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru Engin Kaplan hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldığını, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü" bildirmişti.

Gözaltına alınan iki saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Saldırının ardından aldığı darbelerle yaralanan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından dün akşam taburcu edilmişti.

15 barodan saldırıya kınama

15 baro, gazeteci Sinan Aygül’e yapılan saldırıya yönelik ortak bir kınama metni yayımladı. Yayımlanan ortak metinde "Basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz" denilerek, "Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin polis memuru olması kamu gücüne güvenilierek ve kamu gücü kullanılarak saldırının gerçekleştirilmiş olmasını kabul etmek mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Barolar, faillerin görevlerinden uzaklaştırılmaları ve başlatılan soturlturma kapsamında gözaltına alınmalarını memnuniyetle karşıladıklaırnı belirtirken, soruşturmanın tarafsız şekilde yürütülmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklentisine yer verildi.

Geylani'den yalanlama: Olay şahıslar arası tartışma kaynaklı

Olayda adı geçen AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaları geri çevirdi. Geylani, Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğmiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül‘e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz diye yazdı.

Aygül, saldırının ardından attığı tweette, Geylani’nin silahlı korumalarının saldırısına uğradığını söylemişti. Aygül, saldırganların belediyeye ait araçtan inerek kendisine vurduktan sonra küfrederek "Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin" diye tehdit ettiklerini öne sürmüştü.

Aygül belediyede usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti

Aygül, 15 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyelerin taşınmaz satışlarının meclis gündeminde olduğunu hatırlatarak, "bazı satışlarda çok ciddi usulsüzlükler olduğunu" öne sürmüştü. "Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar" diye yazan Aygül, "Bitlis Belediyesi’nin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesi’nin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadoğı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum. O satışı iptal edin. Belediye orası babanızın çiftliği değil, illa ihaleye fesat karıştırma dosyası mı açılması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

DHA,DW/SÖ,EC