Gazeteci Serdar Akinan: Mesleğimi icra ettim

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındıktan sonraadli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Serdar Akinan, "Yayınlamaya, konuşmaya, soruşturmaya, sormaya inatla devam edeceğim. Çünkü kamuoyunun bilme hakkı var" dedi.

Akinan, dün sabah saat 05.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alındıktan sonra polis ekiplerince İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne getirildi. Emniyet'te ifade veren Akinan, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, ifadesini aldığı Akinan'ı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Akinan'ın, haftada iki gün imza vermek şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"Gerçeğin peşine düştüm"

Akinan, serbest bırakılmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde ANKA haber Ajansı'na açıklamada bulunan Akinan, "Sabah saat 05.17'de kapıma dayandılar. Şu an saat gece 12'yi geçti. Yaklaşık 20 saattir gözaltındayım. Bu kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen yasanın ilk gözaltısı olabilirim. Mesleğimi icra ettim. Başka hiçbir şey yapmadım. Gerçeğin peşine düştüm. İlgili kanunda bahse konu olan 'yalan olduğunu bildiği hâlde haberi yaymak' veya 'kamuoyunu endişe, paniğe sevk etmek' gibi suçların hiçbirini işlemedim. Dolayısıyla adalet yerini buldu diye düşünüyorum" dedi.

"Bir kere hicap duydum. Çünkü, bir şahıs çıkıyor sosyal medyada bir video paylaşıyor. O paylaştığı videoda da çok ağır iddialarda bulunuyor. Bir gazetecinin görevi bu iddiaları kamuoyuyla paylaşmaktır, araştırmaktır. Ben bunu yaptım ve bunu yapmaya devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullanan Akinan, "Ve bu bize gösterdi ki gerçek medya sosyal medya. Orada olduğum vakit, ne kadar özgür araştırma yaptığımı, ne kadar özgürce yayın yaptığımı gördüm. İnatla devam edeceğim yayınlamaya, konuşmaya, soruşturmaya, sormaya. Çünkü kamuoyunun bilme hakkı var. O bilme hakkı bizim kutsal hakkımız" diye ekledi.

Gözaltı anı

Akinan, dün gözaltına alınma anının videosunu Twitter'dan paylaşmıştı.

Akinan'ın avukatı Serkan Günel de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 55 yaşındaki gazetecinin dün YouTube kanalında yaptığı yayın nedeniyle gözaltına alındığını ve "halkı yanıltıcı bilgi yaymakla" suçlandığını duyurmuştu.

Gazeteci Akinan, son günlerde Youtube'da "Delilerin Delisi" isimli kanalda paylaştığı videolarla tanınan Muhammed Yakut ile yaptığı söyleşilerle dikkatleri üzerine çekmişti.

DW,ANKA/CÖ,HT

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