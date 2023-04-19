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Gazeteci Serdar Akinan
Gazeteci Serdar AkinanFotoğraf: YouTube/Serdar Akinan
PolitikaTürkiye

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

3 saat önce

Gazeteci Serdar Akinan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

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Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı. Akinan, bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" dedi.

Akinan, gözaltına alındığı anın videosunu da paylaştı.

Akinan'ın videoda, evinde arama yapılacağını söyleyen polislere "Arama yapın, evimdeyim ben... Avukatımı çağıralabilir miyim?" dediği duyuluyor. Polis memuru ise "Tabii ki, çağırırsınız. Emniyet'e geçeceğiz. Telefonu bırakın yalnız. Telefonunuza da el koyulacak" yanıtını veriyor.

Akinan'ın neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

Gazeteci Akinan, son dönemde Youtube'da "Delilerin Delisi" isimli kanalda paylaştığı videolarla tanınan Muhammed Yakut ile yaptığı söyleşiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

DW/CÖ,HT

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