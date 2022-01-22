Gazeteci Sedef Kabaş için tutuklama talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle dün gece yarısı Üsküdar'da gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ı tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti.



Sedef Kabaş katıldığı bir televizyon programında "Şu meşhur bir söz vardır; 'Taçlanan baş akıllanır' diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur, denir. Yani tam tersini ifade eder" demişti.

Bu sözlerin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kabaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakeret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayı ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kabaş'ın gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu "Davet edilse gideceği bilinmesine rağmen gece yarısı avukatına bile ulaşamadığı bir saatte gözaltına alınmasının tek bir sebebi var. Korkutmak ve korku toplumu yaratmak" dedi.

Gazeteci Yavuz Baydar da Kabaş'ın ifadelerine ilişkin "Anayasa'nın 90. Maddesiyle güvence altına alınmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre bu düpedüz ifade özgürlüğüdür. Ama Türkiye Avrupa'da değil. Doğu despotluğuna kaymış bir polis devleti" dedi.

Hükümetten Kabaş'a tepkiler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kabaş'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Sözcü Kalın "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kabaş'ın ifadelerini ahlaksızlık olarak niteledi. Çelik "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" dedi.

DW, ANKA / EC, BÖ

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