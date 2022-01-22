"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Avukat Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından müvekkili Sedef Kabaş’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu ve yanına gittiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından, "Sedef Kabaş şu anda Vatan Emniyette gözaltında. İfadesi sabah 10 gibi alınacakmış. Davet edilse gideceği bilinmesine rağmen gece yarısı avukatına bile ulaşamadığı bir saatte gözaltına alınmasının tek bir sebebi var. Korkutmak ve korku toplumu yaratmak" açıklamasını yaptı.

Kabaş Twitter hesabından en son "Öküz saraya çıkınca kral olmaz. Ama saray ahır olur" paylaşımını yapmıştı. Gazeteci Yavuz Baydar, Kabaş'ın bu sözler nedeniyle gözaltına alındığını söyleyerek "Anayasa'nın 90. Maddesiyle güvence altına alınmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre bu düpedüz ifade özgürlüğüdür. Ama Türkiye Avrupa'da değil. Doğu despotluğuna kaymış bir polis devleti" dedi.

Sedef Kabaş katıldığı bir televizyon programında da "Şu meşhur bir söz vardır; 'Taçlanan baş akıllanır' diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur, denir. Yani tam tersini ifade eder" demişti.

Hükümetten Kabaş'a tepkiler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kabaş'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Sözcü Kalın "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum" açıklamasını yaptı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kabaş'ın ifadelerini ahlaksızlık olarak iteledi. Çelik "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" dedi.

"Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir" diyen Çelik "Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DW, ANKA / EC, BÖ

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