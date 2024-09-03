Gazeteci Murat Ağırel'e 'ölüm tehdidi'

Daha önce evinin önünde kendisini takip eden şüpheli kişilerin görüntüsünü paylaşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, yeni bir ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Ağırel, şunları yazdı:

“Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor. Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir."

'İhaleyi bir milletvekili verdi'

Videoda konuşan yüzü maskeli bir kişi, adını vermediği bir kişiyi kastederek, "Devletin içindeki bütün satın aldığın adamları ifşa ediyorum. Şimdi ne yapacaksın? Botokslu başkan, kendini çok akıllı görüyorsun. Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Bunları ben bilmiyorum mu zannediyorsun? Yalan mı? Yalansa çok yalan de? Hadi. Kabul ettin sonra, yemedi medyaya düşerim diye. Almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin ihaleyi, Murat Ağırel’i öldürmek için faaliyete geçtiğini biliyorum. Hangi vekilin bu işi sana ihale ettiğini de anlatacağım, bir dahaki videoda" diye konuşuyor.

Ağırel suç duyurusunda bulundu

DW Türkçe'ye konuşan Murat Ağırel, daha önceki tehditler karşısında talep etmesine karşın kendisine koruma verilmediğini belirtti. Bu tehditlerin Havala kitabından sonra yapıldığına işaret eden Ağırel, "Benim kitapta yer alan uyuşturucu baronları, kara para aklayıcıları, yolsuzluk yapanların hepsinden belli aralıklarla tehditler alıyordum. Daha önce de Türkiye'deki bir mafya liderinin adamına benim öldürülmem için teklif gitmiş. Ancak bu kişi kabul etmemiş. Bugünkü tehdidi yapanlar ise Sevenler Grubu ile Mahsuncular Grubu. Bu tehditlerle ilgili savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk" dedi.

DW / AU, HT

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