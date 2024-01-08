Metin Göktepe için anma

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe için polisler tarafından dövülerek öldürülmesinin 28'inci yıl dönümünde Esenler Kemer Mezarlığı'ndaki mezarında anma töreni düzenlendi. Evrensel gazetesinin haberine göre törene Göktepe ailesinin yanı sıra çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve basın meslek örgütü temsilcisi katıldı.

Törende konuşan Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, "Metin'den beri Metin'e verebileceğimiz çok iyi haberler yok. Hâlâ düşünce suç. Hâlâ insanlar düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde. Fakat Metin bir şey bıraktı. Olumlu bir miras. Hala Metin Göktepe gazeteciliği yapmak isteyen ve yapan onun izini süren gerçeğin peşini kovalayan genç gazeteciler bütün o zulme rağmen bütün o korkutmalara sindirmelere rağmen soruşturmalara gözaltına alınmalara rağmen yürüten genç gazeteciler var. Buradan cezaevinde olan o genç gazetecilere ve düşünce tutsaklarına selam olsun diyorum" diye konuştu.

ÇGD'den Metin Göktepe açıklaması

Çağdaş Gazeteciler Derneği de (ÇGD), Metin Göktepe'yi 28'inci ölüm yıldönümünde yayınladığı mesaj ile andı. "Göktepe'nin katledilmesi yıllar önce devletin, iktidarların gazetecilere bakışının da bir sonucudur. Öldürülmek istenen Metin Göktepe olduğu kadar gazetecilik anlayışıdır, gazetecilik mesleğidir" diyen ÇGD, Göktepe'nin ölümünden günümüze dek Türkiye'de gazetecilik mesleğine yönelik benzer saldırılar olduğunu belirtti. ÇGD açıklamasında, "Bugün gazeteciler belki işkence ile öldürülmüyor ancak mesleğini yapmaya çalışan gazetecilerin yaşam hakları ellerinden alınıyor. Gazetecilik; sansür yasası, işsiz bırakılmalar, akreditasyon süreçleri, sansür ve otosansür çıkmazı ile bugün işkence görmektedir. Tüm bu baskılara, saldırılara karşın gazetecilik mesleğinde ısrar edenlerin yolunu aydınlatan isimlerden birisi de Metin Göktepe'dir" ifadesini kullandı.

CHP'den Metin Göktepe açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Metin Göktepe'nin ölüm yl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Özel, "Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. 'Yeter artık, gözlerim görmüyor' sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum" ifadesini kullandı.

Gazeteci Metin Göktepe, 8 Ocak 1996'da Ümraniye E Tipi Cezaevinde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek için gitmiş, görevi başındayken polislerce gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüş, yargılama sonunda sanık polisler hüküm giymişti.

ANKA, DW / HT, EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?