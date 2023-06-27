Merdan Yanardağ tutuklandı

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Yanardağ, yayın esnasında polislerin geldiğinin kendisine bildirildiğini seyirciyle paylaşarak, "Arkadaşlar kulağıma söyledi, galiba bir soruşturma tebligatı yapacaklar" demişti.

Yanardağ, söz konusu canlı yayında yaptığı açıklamada hiçbir terör örgütü ya da terör örgütü liderini övmediğini; böyle bir kastının ya da niyetinin de bulunmadığını söylemiş ve "O programda AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun yeni bir çözüm süreci başlatma ve kendi iktidar alanları daralmış olan AKP'ye yeni bir alan açma çabası olduğunu dile getirdim. Altı gün önce 4 soru 4 yanıt programında benim sorulara verdiğim yanıtlardan biri de Ensarioğlu'nun çıkışıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Yanardağ sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Gündemdeki bu konu üzerine ben de yorumlarımı ortaya koydum. Esas olarak neyi söyledim: bir AKP'nin yeni bir çözüm süreci başlatmak istediğini, Apo'ya bir af hazırlığı içinde olduğunu fakat Öcalan tecritte olduğu için bizim yürüyen pazarlığı bilmediğimizi, demokratik ülkelerde infaz yasalarında bu tip katı tecritlerin uygulanmadığını belirten bir değerlendirme yaptım. Ve esas olarak AKP'nin yeni dönemde hem bir af hazırlığı hem de Abdullah Öcalan üzerinden Türkiye’de siyaseti düzenleme girişimini eleştirdim. Bir daha altını çiziyorum; ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Hiçbir terör eylemini savunmayacağım gibi övmem de mümkün değildir. Övme yok, tam tersi AKP'nin övgülerine ilişkin ironik bir eleştiri var, göreceksiniz."

Yanardağ, gözaltına alınmadan önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, Öcalan ile ilgili sözlerinin yayınlandığı videonun montaj olduğunu dile getirerek, "İYİ Parti Tele 1'e saldırıyor. Hem de montaj bir video üzerinden. Güya Öcalan'ı övmüşüm. Yalan! AKP'nin yeni bir çözüm süreci hazırlığını eleştirdim. 5'li Çete ile tezgah kurmalarını engelledik. Dertleri bu. Şimdi de iktidara yanaşıyorlar. Hesapları da bu. Yanıtını alırlar…" ifadelerini kullanmıştı.

"Medyaya gözdağı amacına yönelik"

Basın Konseyi, Yanardağ’ın tutuklanması kararına tepki gösterdi. Konseyin açıklamasında, "TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, tamamen ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerinin 'terör örgütü propagandası' olduğu iddia edilerek gözaltına alınıp tutuklanması, medyaya gözdağı verme amacına yöneliktir ve asla kabul edilemez. Basın özgürlüğünü yok sayanlara da bir gün hukukun gerekli olacağını hatırlatıyoruz" denildi.

Yanardağ'ın tutuklanmasına bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ANKA,DW / SÖ,ET

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