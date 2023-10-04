Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında tahliye kararı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul'da yapıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 101 gündür tutuklu Yanardağ'ın, "terör örgütü propagandasını yapmak" suçlamasıyla iki yıl altı ay hapisle cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

Yanardağ, TELE1 TV'de yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" programındaki ifadeleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" iddialarıyla 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Yanardağ suçlamaları reddetti

Duruşmada savunmasını yapan Yanardağ, 38 yıllık gazeteci olduğunu ve bağımsız medyaya gözdağı verilmek için yargılandığını belirtti.

"Bu dava esas olarak basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmak, Türkiye'yi baskıcı otoriter ortama sürükleme davasıdır. Benim tutuklanmam bağımsız medyaya gözdağı vermek içindir. Toplumu sindirmek içindir" diyen Yanardağ, "Yargılanmamın nedeni terör örgütü övmek değildir. Burada olmamın nedeni TELE1'in yayınlarından dolayıdır… Seçimlerden önce yaptığımız yayınlar rahatsız etti" Yanardağ hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Savcı 7,5 yıla kadar hapis istedi

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Yanardağ'ın; "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 buçuk yıldan 7 buçuk yıla kadar cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Duruşmada son sözleri sorulan Merdan Yanardağ, "Burada bir gazetecilik faaliyeti yargılanıyor" diyerek, iddia edildiği gibi söylediği sözlerin toplumsal bir infial yaratmadığını ifade etti. Yanardağ, "Eğer bu yargılamadan bir ceza çıkarsa bundan sonra düşünce ve ifade özgürlüğüne esaslı bir sınır konulmuş olacak. Ben Kürt sorununun adil ve demokratik biçimde çözülmesinden yanayım. Bu iddianame değildir; bu AKP bildirisi gibi bir mütalaadır. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, Yanardağ'a 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, Yanardağ'ın tahliyesine hükmetti.

Çağlayan adliyesindeki duruşmayı, CHP'li milletvekilleri Özgür Özel, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu'nun da arasında bulunduğu çok sayıda kişi, gazeteci ve vatandaş takip etti.

Ancak duruşma salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle duruşma uzun süre başlatılamadı. Salona girmek isteyen kalabalık ve güvenlik görevlileri arasında bu nedenle tartışma yaşandı.

Yanardağ hakkındaki iddianame

Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te "4 soru 4 yanıt" programında sarf ettiği PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerinin 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yanardağ hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

"Suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 26 Haziran'da gözaltına alınan Yanardağ, 27 Haziran'da tutuklanmıştı.

Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede, Yanardağ'ın "örgüt liderini siyasi mahkum" olarak değerlendiren ve "rehin olarak tutulduğunu" iddia eden açıklamalarının bütün halinde "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte olduğu ifade edildi. İddianamede, "ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi" altında bulunduğu ve "toplumun terör konusundaki hassasiyeti" de göz önüne alındığında Merdan Yanardağ’ın sözlerinin "kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabileceği" kaydedildi.

DHA, ANKA/JD, EC

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