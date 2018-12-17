Gazeteci Kürşat Akyol hayatını kaybetti

Türk basınında uzun yıllardır ilkeli gazeteciliği ile tanınan, bir süredir Deutsche Welle'de de haber ve röportajları yayınlanan Kürşat Akyol hayatını kaybetti. 1967 İzmir doğumlu Kürşat Akyol, 30 yılı aşkın gazetecilik kariyerinde Günaydın, Cumhuriyet, Radikal, Evrensel ve Karşı gazetelerinin yanı sıra Kanal 6 televizyonu ve BBC Türkçe Servisi’nde çalıştı. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) ve Al Monitor'a da haber ve röportajlar hazırlayan Akyol bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Kürşat Akyol, yaklaşık iki yıldır düzenli olarak WDR'in Cosmo kanalı kapsamındaki "Sansürsüz Türkiye” projesi için köşe yazıları kaleme alıyordu. Akyol'un "Dip dalga geliyor mu?” başlıklı son yazısı da burada yayınlanmıştı. Cosmo'nun Almanca ve Türkçe paylaşılan Tweet'lerinde, "Biz muhalif gazeteciler küçük bir aile gibiyiz. Kürşat Akyol’un gidişiyle azaldık. Cesurdu ve gerçek bir gazeteciydi. Çok üzgünüz.” denildi.

Akyol, Cosmo kapsamındaki "Köln Radyosu” adlı radyo programına da yıllardır röportajlar hazırlıyordu.

Bir dönem BBC Türkçe Servisi'nde de çalışmış olan Kürşat Akyol, BBC Türkçe’nin radyo yayınlarına önemli katkılarda bulunmuştu. BBC'nin Tweet'inde "Teslim etmediğin kalemin ve eğmediğin boynunla güle güle arkadaş” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'deki meslektaşları da Kürşat Akyol'un ölümünden duydukları üzüntüyü ve gazeteciliğine duydukları saygıyı sosyal medya mesajlarıyla paylaştılar. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Türkiye temsilciliğinin mesajında, "Meslektaşımız Kürşat Akyol'u yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Gazeteci dava ve eylemlerini gündemde tutmasıyla veya özel röportajlarıyla mücadelemize verdiği desteği unutmayacağız.” denildi.

1990'lı yıllardan bu yana tanıştıklarını yazan gazeteci Elif Ilgaz da, "O günden beri de basın özgürlüğü mücadelesinde yoldaşım oldu. Mesleğinden ödün vermemiş, onurlu iyi bir gazeteciydi. Koca yürekli, güzel insan seni çok özleyeceğiz.” dedi.

Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözlemcisi gazeteci-yazar Hacer Foggo, Akyol'u "ilkeli ve hak temelli gazetecilik yapan nadir insanlardandın” diyerek andı.

Özellikle hak arayışlarını haberleştiren bir gazeteci olan Akyol'un ölümünün ardından meslektaşlarının yanı sıra, Cumartesi Anneleri de başsağlığı mesajı yayınladı ve "Sesimizi dünyaya duyuran gazetecilerden Kürşat Akyol'u kaybettik” dedi.

Video izle 04:31 Şimdi canlı 04:31 dk Paylaş Üç kuşaktır adalet kayıp: Cumartesi Anneleri E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/2qKBC Üç kuşaktır adalet kayıp: Cumartesi Anneleri

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin ise, hayatını kaybeden gazeteci için "Tarihimizde güzel bir yeri vardı” ifadesini kullandı.

Kürşat Akyol'un cenazesi yarın İzmir Ödemiş Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Kürşat Akyol'un DW Türkçe'de yayınlanan haber ve röportajlarından bazılarını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz:

Basın için bayram mı, özgürlük mücadelesi mi?

Taksim'in Batı'dan Doğu'ya yolculuğu

Türkiyeli Ermenilerin unutmadığı acı: 1915

Karikatürün iktidarla imtihanı

Türkiye'de tiyatronun yasak ve sansür korkusu

DW / AÜ,BÖ

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