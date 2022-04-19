Bir hacker grubu tarafından kendisine iletilen kimlik kartı görüntülerini Twitter'da paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı. Söz konusu kartlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlik kartı da vardı.

Bir hacker grubu tarafından kendisine iletildiğini söylediği kimlik kartı görüntülerini Twitter'da paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı.

ANKA haber ajansının emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikâyette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu şikâyetin ardından 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek gazeteci Haskoloğu hakkında soruşturma başlattı. "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Pazartesi akşamı Üsküdar'daki evinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Haskoloğlu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haskoloğlu 12 Nisan'da attığı tweet'te, "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadesini kullanarak kendisine iletilen kimlik kartı görüntülerinden Erdoğan ve Fidan'a ait olanları paylaşmıştı.

Haskoloğlu, "Bunu kimsenin mağdur olmaması adına gerekli tüm yetkililere, muhalefetten de iktidardan da önemli isimlere ilettim. Düzeltilmesi için bekledim çünkü bu verileri satın almak isteyenler olacaktı ama bu veriler bazı sitelerden verilmeye başlandı" diye eklemişti.

DW,ANKA/CÖ,TY